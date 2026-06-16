16 DE JUNIO DE 1940: LA BANDERA DE GUERRA ALEMANA ONDEABA EN EL PALACIO DE VERSALLES

La portada dominical de El Magallanes del 16 de junio de 1940 informó que la bandera de guerra alemana ondeaba desde el viernes en el Palacio de Versalles. El titular simbolizaba la magnitud del avance militar después de la ocupación de París y reflejaba uno de los momentos más críticos para Francia.

El diario también publicó un comunicado alemán que anunciaba la ocupación de Verdun y la ruptura de la Línea Maginot en un extenso frente. A ello se sumaban reportes sobre operaciones navales y aéreas italianas en distintos sectores del Mediterráneo, tras el ingreso de Italia al conflicto.

Desde el extremo austral de Chile, la comunidad magallánica seguía una guerra que modificaba el equilibrio político mundial. Las páginas del diario constituyen hoy un registro histórico valioso para comprender cómo llegaban estas noticias a Punta Arenas y cómo se incorporaban a la conversación pública regional.





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