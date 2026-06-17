17 DE JUNIO DE 1940: FRANCIA ANUNCIABA QUE DEPONDRÍA LAS ARMAS TRAS EL AVANCE ALEMÁN

El lunes 17 de junio de 1940, El Magallanes informó que el mariscal Philippe Pétain había anunciado por radio que Francia depondría las armas. El mensaje se difundía después de la ocupación de París y en medio de uno de los momentos más críticos para el país europeo durante la Segunda Guerra Mundial.

La edición también daba cuenta de los movimientos de la Unión Soviética en los países bálticos, con la ocupación de Lituania y Estonia y la presión ejercida sobre Letonia para conformar un nuevo Gobierno. Mientras Europa atravesaba una profunda reconfiguración política y territorial, las noticias llegaban diariamente hasta el extremo austral de Chile.

En el ámbito nacional, lluvias torrenciales causaban nuevos daños en la zona sur del país. La portada muestra cómo El Magallanes combinaba las preocupaciones inmediatas de las comunidades chilenas con el seguimiento de una guerra que avanzaba rápidamente y modificaba el orden internacional.





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