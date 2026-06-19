19 DE JUNIO DE 1940: ARTURO GODOY CONCENTRABA LA ATENCIÓN ANTES DE SU REVANCHA CON JOE LOUIS

A pocas horas de enfrentar nuevamente a Joe Louis por el campeonato mundial de los pesos pesados, Arturo Godoy anticipó una de las peleas más importantes de la historia del boxeo. La declaración fue destacada por El Magallanes en su edición del miércoles 19 de junio de 1940.

El combate despertaba un interés especial en Chile. Godoy había logrado proyectarse internacionalmente y se preparaba para disputar una revancha ante una de las figuras más relevantes del deporte mundial. En una época marcada por la guerra, la pelea ofrecía un punto de atención distinto para los lectores del país.

La edición informaba también que Francia había recibido las condiciones ítalo-alemanas para alcanzar un armisticio. Mientras Europa enfrentaba decisiones trascendentales, las páginas del diario combinaban el curso del conflicto con una expectación deportiva que movilizaba a Chile entero.





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