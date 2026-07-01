SALMONCHILE VIAJA A WASHINGTON PARA DEFENDER AL SALMÓN CHILENO DE ARANCELES

SalmonChile se sumó a una comitiva público-privada que viajará a Washington para defender la competitividad del sector salmonicultor chileno. La iniciativa, liderada por SOFOFA e integrada también por gremios como Frutas de Chile, Chilealimentos, Vinos de Chile y Corma, busca enfrentar la recomendación del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) de aplicar un arancel del 12,5% a productos chilenos.

La decisión fue confirmada tras una reunión celebrada en la Cancillería con la subsecretaria de la Subrei, Paula Estévez. SalmonChile participará en las próximas audiencias ante la Oficina del USTR programadas para julio, con un enfoque técnico orientado a lograr que el salmón de cultivo chileno sea clasificado en el anexo de exenciones arancelarias del Tratado de Libre Comercio vigente desde 2004.

Patricio Melero, presidente de SalmonChile, explicó la posición del sector: "Como SalmonChile, nos hemos sumado con convicción a esta misión para exponer la posición de nuestro país. Nuestra prioridad en Washington es explicar técnicamente por qué el salmón de cultivo debe ser incluido en las exenciones y no verse expuesto a este arancel del 12,5%".

Melero agregó un argumento central para la defensa comercial: "Es fundamental precisar que el salmón chileno no compite con la producción estadounidense, sino que la complementa para asegurar el abastecimiento de ese mercado. Imponer este gravamen sería un error estratégico que terminaría operando como un impuesto directo al consumidor norteamericano, encareciendo un alimento saludable, sostenible y esencial en su dieta".

Impacto en empleos y seguridad alimentaria

La industria del salmón se ha posicionado como actor clave en la seguridad alimentaria estadounidense, suministrando proteína de alta calidad bajo estándares de sostenibilidad de clase mundial. Una aplicación de aranceles afectaría a productores locales en el sur de Chile e impactaría la cadena de valor que genera miles de empleos indirectos en logística y distribución en territorio estadounidense. SalmonChile continuará trabajando con la Subrei y la Embajada de Chile en Washington para asegurar que los argumentos del sector sean escuchados.

Fuente: diarioacuicola.cl



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