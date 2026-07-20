III CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOXEO AMATEUR REUNIÓ A MIL PERSONAS EN EXITOSA VELADA

Con un gimnasio del Liceo María Behety repleto con cerca de mil espectadores, la Municipalidad de Punta Arenas realizó con éxito la tercera versión del Campeonato Municipal de Boxeo Amateur, certamen organizado por la Fundación Municipal de Deportes junto a la Asociación Deportiva Local de Boxeo de Magallanes. La velada reunió a 42 deportistas de los cuatro clubes de Punta Arenas, además de representantes de Puerto Natales, Río Gallegos y Río Grande; quienes protagonizaron 21 combates en una jornada marcada por el alto nivel competitivo, el ambiente familiar y el protagonismo de las nuevas generaciones del boxeo regional.

Durante la actividad también se rindió homenaje a dirigentes históricos de los clubes locales por su aporte al desarrollo de la disciplina y se realizó una ceremonia de reconocimiento para los integrantes de la Escuela Deportiva Municipal de Boxeo, quienes recibieron simbólicamente la camiseta oficial del programa, reafirmando el compromiso del municipio con la formación de nuevos talentos.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la consolidación del campeonato y el aporte que ha realizado el municipio para impulsar el resurgimiento de una disciplina que ha entregado importantes logros deportivos a la comuna. "Este fue el tercer año consecutivo en que desarrollamos este campeonato junto a los cuatro clubes de Punta Arenas, además de delegaciones de Puerto Natales, Río Gallegos y Río Grande. Fueron 42 competidores en 21 combates, en un ambiente muy familiar, con una importante participación de mujeres y de jóvenes. También quisimos reconocer el trabajo de los clubes, que están haciendo un gran esfuerzo para que el boxeo vuelva a ocupar el lugar histórico que tuvo en nuestra ciudad. A eso se suma nuestra Escuela Municipal de Boxeo, que ya cumple un año de funcionamiento con excelentes resultados, por lo que sentimos que también somos parte de este resurgimiento de una disciplina que tantas alegrías le ha dado a Punta Arenas. Estamos convencidos de que muchos de los deportistas que vimos sobre el ring serán futuros campeones y nos deja muy satisfechos haber contado con cerca de mil personas disfrutando de una jornada deportiva ejemplar".

Por su parte, el coordinador de la Fundación Municipal de Deportes, Jonathan Mansilla, valoró la convocatoria y el crecimiento que ha experimentado el campeonato. "Estamos muy contentos con el desarrollo de esta tercera edición. Tuvimos cerca de mil personas acompañando una velada que, por primera vez, realizamos en el gimnasio del Liceo María Behety, recinto que ofreció excelentes condiciones para esta disciplina. Se disputaron 21 combates con boxeadores de Punta Arenas, Puerto Natales y Río Gallegos, además de tres peleas femeninas que demostraron el crecimiento que está teniendo el boxeo entre las mujeres. Nuestro principal objetivo sigue siendo fomentar esta disciplina y brindar oportunidades para que jóvenes deportistas puedan debutar o sumar experiencia competitiva. Lo más valioso es que este campeonato es completamente gratuito tanto para los púgiles como para el público, y la respuesta de la comunidad nos motiva a seguir fortaleciendo esta iniciativa".

Entre los resultados de la jornada destacaron las victorias de Benjamín González, Ariel Vázquez, Bastián Díaz, Martín Verdugo, Mauro Ovando, José Cárdenas, Damián Soza, David Pereira, Alonso Márquez, Alejandro Peralta, Alexandra Ferrer, Priscila Leiva, Luciana Parence, Dilan Cumín, Bernardo Mercado, Rubén Bravo y Franco Delgado. Además, se registraron empates en los combates entre Joaquín Figueroa y Franco Meneses, Neivel Castillo y Matías Piñeiro, y Cristian Escobar con Diego Lozano, en una cartelera que evidenció el buen nivel técnico de los participantes y el crecimiento sostenido del boxeo amateur en la región.

La tercera versión del Campeonato Municipal de Boxeo Amateur reunió a púgiles de Chile y Argentina en una jornada que permitió fortalecer la competencia amateur y generar nuevas oportunidades para los deportistas de la región.