MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS CONMEMORÓ 40 AÑOS DE SERVICIO A LA COMUNIDAD MÁS AUSTRAL DEL MUNDO

La Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos conmemoró 40 años de vida institucional con una ceremonia que puso en valor el trabajo realizado desde su creación en 1986 y su aporte al desarrollo de la comuna más austral del mundo. La actividad reunió a autoridades y representantes de la comunidad para recordar los principales hitos alcanzados durante estas cuatro décadas.

Durante la jornada se destacó el papel que ha cumplido el municipio en el crecimiento de Puerto Williams y de las distintas localidades del territorio, impulsando iniciativas vinculadas a infraestructura, programas sociales y desarrollo local. Asimismo, se relevó la importancia de acercar los servicios públicos a una zona marcada por su condición geográfica y aislamiento.

El alcalde Patricio Fernández señaló que la institución ha sido un actor relevante en la consolidación de una comunidad que ha logrado avanzar manteniendo su identidad. En ese sentido, destacó que Cabo de Hornos es reconocida por su riqueza natural, la presencia del pueblo Yagán y su condición de puerta de entrada a la Antártica Chilena.

La autoridad comunal indicó que cada proyecto ejecutado, programa social implementado y servicio entregado durante estos años ha tenido como objetivo mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comuna. Además, valoró el trabajo de quienes han formado parte del municipio y han contribuido al desarrollo local a lo largo del tiempo.

La conmemoración también permitió proyectar los desafíos de los próximos años, entre ellos el fortalecimiento de la conectividad, el desarrollo sostenible, la protección de los ecosistemas subantárticos, el impulso al turismo de naturaleza y la preservación de la cultura Yagán. Desde el municipio señalaron que estas áreas serán parte de las prioridades para continuar avanzando en beneficio de la comunidad.

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