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19 de julio de 2026

CORMAG Y MUNICIPIOS COORDINAN TRABAJO PARA IMPULSAR PROYECTOS DE DESARROLLO EN MAGALLANES

Fomento Productivo, Cultura y Deporte fueron las áreas priorizadas por las municipalidades durante una mesa de trabajo realizada junto a CORMAG, AMUMAG y el Gobierno Regional para avanzar en futuras iniciativas comunales.

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La Corporación de Desarrollo de Magallanes y de la Antártica Chilena (CORMAG) participó en una mesa de trabajo convocada por el Gobierno Regional junto a la Asociación de Municipalidades de Magallanes (AMUMAG), instancia que reunió a representantes de las comunas de la región para abordar oportunidades de colaboración orientadas al desarrollo territorial.

Durante la jornada se avanzó en una línea de trabajo entre CORMAG y AMUMAG para impulsar proyectos tanto a través de la Asociación como de manera directa con cada municipio. El objetivo es ampliar el alcance de las iniciativas comunales mediante el modelo de cofinanciamiento de CORMAG, que contempla un aporte de hasta un 50% por parte del Gobierno Regional.

El gobernador regional, Jorge Flies, explicó que la actual Ley de Presupuestos permite desarrollar proyectos en conjunto entre CORMAG y los municipios en áreas como fomento productivo, desarrollo social y deporte. Añadió que este mecanismo representa una nueva alternativa de financiamiento para las comunas durante el segundo semestre de este año y el próximo.

Como parte del encuentro, CORMAG aplicó una encuesta a las municipalidades para identificar sus principales necesidades. Los resultados situaron al Fomento Productivo y la Cultura como las áreas de mayor prioridad, seguidas por el Deporte. La gerenta general de CORMAG, Yenny Oyarzo, señaló que este trabajo permitirá fortalecer la coordinación con los municipios, mientras que el presidente de AMUMAG y alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, destacó que esta colaboración facilitará el desarrollo de iniciativas vinculadas a la producción, la certificación y la formación técnica en las comunas.



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