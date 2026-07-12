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12 de julio de 2026

COMISIÓN APRUEBA EN GENERAL PROYECTO QUE CREA BONO DE $30 MIL POR HIJO

​La iniciativa avanzó por unanimidad en la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputadas y Diputados y beneficiaría, de aprobarse, a hogares del 80% más vulnerable con niños de hasta 13 años.

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La Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad y en general el proyecto de ley que crea el Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez, iniciativa impulsada por el Gobierno que contempla un aporte único de $30.000 por cada hijo o hija que cumpla con los requisitos establecidos. Tras esta etapa, se abrió un plazo para la presentación de indicaciones antes de continuar con su tramitación legislativa.

El proyecto, ingresado al Congreso el 24 de junio con discusión inmediata, establece que el beneficio estará dirigido a niños y niñas de entre 0 y 13 años que, al 1 de junio de 2026, pertenezcan a hogares ubicados dentro del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH). El monto será acumulativo por cada menor que cumpla las condiciones y se entregará por una sola vez.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, señaló que el bono será asignado de manera automática, por lo que las familias no deberán realizar una postulación. Además, explicó que el Ejecutivo busca implementar un sistema de pago que permita entregar los recursos de forma ágil una vez que la iniciativa sea aprobada y publicada como ley.

El proyecto también establece el orden de prioridad para el pago del beneficio, privilegiando a quienes actualmente reciben prestaciones estatales asociadas al menor, como el Subsidio Familiar o la Asignación Familiar. En caso de no recibir el bono pese a cumplir los requisitos, las personas podrán presentar un reclamo ante el Instituto de Previsión Social (IPS) dentro de los plazos definidos por la futura ley.


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