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10 de julio de 2026

REGISTRO CIVIL DE MAGALLANES OBTIENE EL MEJOR RESULTADO DEL PAÍS EN SATISFACCIÓN USUARIA POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO

-Autoridades regionales reconocieron un fuerte compromiso institucional para brindar una atención cercana, eficiente y de calidad, a la luz de encuesta nacional que reafirma liderazgo en materia de atención a nivel presencial.

ENCUESTA SATISFACCIÓN USUARIA REGISTRO CIVIL2

​El Servicio de Registro Civil e Identificación de Magallanes obtuvo la más alta evaluación del país en atención presencial, según los resultados de la Encuesta Nacional de Satisfacción Usuaria 2025. Por segundo año consecutivo, la región se posicionó en el primer lugar nacional, alcanzando un 98,76% de satisfacción neta, superando ampliamente el promedio nacional de 93,15%.

Autoridades regionales reconocieron un fuerte compromiso institucional para brindar una atención cercana, eficiente y de calidad, a la luz de encuesta nacional que reafirma liderazgo en materia de satisfacción usuaria. Como una relevante experiencia de servicio con sello regional destacaron el seremi de Justicia y DD.HH., Cristóbal Fernández, y la delegada presidencial regional, Ericka Farías, los resultados de la Encuesta de Satisfacción Usuaria 2025 del Servicio de Registro Civil e Identificación, en punto de prensa junto a Lorena Bustamante, directora regional del servicio.

Esta última manifestó como equipo el sentirse orgullosos de los resultados obtenidos y agradecida de poder compartir este importante logro con autoridades regionales, dirigentes de organizaciones sociales —entre ellas las uniones comunales de juntas de vecinos "Punta Arenas" y "Hernando de Magallanes"—, además de funcionarios y funcionarias del servicio. Lorena Bustamante destacó que esta encuesta se realiza hace más de diez años a nivel nacional, considerando las cuatro provincias de la región y evaluando tanto la atención presencial como la web. Agregó que “lo más valioso de esta medición es que refleja el compromiso diario de los funcionarios y funcionarias con una atención cercana, humana, eficiente y orientada a resolver las necesidades de las personas”.

La delegada presidencial regional, Ericka Farías, resaltó la alta cifra lograda del 98,76%, que por segunda vez ratifica para el Registro Civil de Magallanes el primer lugar en calidad de atención usuaria: “Esto demuestra la preparación que tienen los funcionarios, a su vez el sentido de bien común, el sentido de ayuda a la comunidad, que se nota que está impregnado. Habla muy bien de nuestro servicio como región, es un tremendo orgullo. Agradezco a cada uno de los funcionarios, agradezco también a la directora que hizo posible y este debe ser un ejemplo para todos los servicios públicos”.

El seremi Cristóbal Fernández felicitó a todos quienes conforman el Registro Civil en la región, como una institución que está presente a lo largo de toda nuestra vida en todos los hitos más importantes como el nacimiento, formación de familia y diversos otros trámites. Al respecto, se mostró muy contento con este galardón obtenido, al alcanzar el punto más alto en materia de atención de todo el país. Al respecto, graficó que “cuando una persona se acerca al Estado, al servicio público, es para buscar una solución rápida a sus problemas y, como tal, debe tratar de solucionarse de una manera rápida, expedita y efectiva. Por lo que esto también da cuenta del gran compromiso de los funcionarios y el trato humano, su preocupación que va más allá solamente de cumplir una función y además siempre tiene en cuenta a las personas”.

Fernando Adones, presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos "Punta Arenas", felicitó este logro institucional, destacando que siempre ha tenido buena atención por parte del Registro Civil, y que es un servicio abierto a las distintas necesidades de toda la comunidad, y que brinda una atención rápida, lo que se agradece y valora.

La presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos "Hernando de Magallanes", Raquel Álvarez, resaltó que un servicio público se destaque a nivel nacional: “yo creo que nos dejó muy bien posicionados como región, así que vayan las felicitaciones a cada uno de ustedes, y ya el que se nombre a la región a nivel central es importante para nosotros como Magallanes”.

Finalmente, la directora regional, Lorena Bustamante, señaló que este resultado representa un incentivo para seguir fortaleciendo la calidad del servicio: “Siempre existen oportunidades de mejora y, por ello, contamos con un Comité de Mejoramiento que trabaja permanentemente escuchando la voz de nuestros usuarios a través de las distintas plataformas, para seguir perfeccionando nuestros procesos y la experiencia de atención”. Asimismo, destacó que este compromiso trasciende la atención en oficinas, mediante un permanente despliegue territorial para acercar el servicio a personas que, por motivos de salud o movilidad reducida, no pueden concurrir presencialmente. Para ellas, el Registro Civil dispone de maletas de atención en terreno, permitiendo acercar los trámites a sus hogares y facilitando el acceso oportuno a los servicios de la institución.

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