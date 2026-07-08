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8 de julio de 2026

PDI DETALLÓ EL PROCESO DE ADMISIÓN PARA FORMAR NUEVOS AGENTES POLICIALES

Conexión PDI

subcomisario máximo ibarra pdi

El proceso de admisión para ingresar a la carrera de Agente Policial fue abordado en una nueva edición de Conexión PDI. Participaron el subcomisario Máximo Ibarra Huilipán, encargado regional del proceso de admisión, y Esteban Salazar Saavedra, agente policial de la Policía de Investigaciones de Chile.

Durante la entrevista se explicó que la postulación contempla distintas etapas y no se limita al registro en línea. Las personas interesadas deberán avanzar por evaluaciones psicotécnicas, psicológicas, físicas y médicas, además de cumplir con antecedentes personales y familiares intachables, debido a las responsabilidades asociadas al ingreso a una institución policial.

La convocatoria está dirigida a hombres y mujeres de entre 18 y 30 años. Las inscripciones y el proceso formativo son gratuitos, aunque cada postulante deberá asumir los gastos de traslado cuando alguna evaluación deba desarrollarse fuera de su región. En el caso de Magallanes, determinadas pruebas podrían efectuarse en sedes ubicadas en otras zonas del país, entre ellas Puerto Montt.

Quienes sean seleccionados comenzarán su formación en febrero de 2027 en el nuevo Centro de Capacitación Profesional de la PDI, ubicado en Talcahuano, Región del Biobío. La carrera tiene una duración de dos años: el primero se desarrolla bajo régimen de internado y el segundo contempla prácticas en diferentes unidades policiales.

El subcomisario Ibarra aclaró que ingresar desde Magallanes no garantiza una destinación inmediata en la región. Una vez egresados, los agentes policiales pueden ser destinados a cualquier punto del país, desde Arica hasta Puerto Williams, de acuerdo con las necesidades institucionales.

Durante el programa también se destacó la diversidad de funciones que pueden cumplir los agentes policiales. Entre ellas se encuentran labores en Migraciones y Policía Internacional, unidades especializadas y laboratorios de criminalística. Esteban Salazar Saavedra compartió su experiencia como agente policial y su trabajo en la sección de balística del Laboratorio de Criminalística Regional Punta Arenas.




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PDI MANTIENE ABIERTO EL PROCESO DE ADMISIÓN 2027 PARA AGENTES POLICIALES

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