PDI MAGALLANES DESTACA TRABAJO CONJUNTO Y NUEVAS ESTRATEGIAS PARA ENFRENTAR EL CRIMEN ORGANIZADO EN SU ANIVERSARIO NÚMERO 93

En el marco del aniversario número 93 de la Policía de Investigaciones de Chile, el prefecto Pablo Merino Campos, jefe subrogante de la Región Policial de Magallanes, destacó el fortalecimiento de las capacidades investigativas, el trabajo interinstitucional y los avances en infraestructura y tecnología para enfrentar las nuevas formas de criminalidad en la región.

Durante una entrevista realizada esta mañana en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, la autoridad policial señaló que las actividades conmemorativas incluyen la tradicional lista solemne y la rendición de cuentas sobre la gestión desarrollada durante el año anterior.

“La información genera conocimiento y con eso la comunidad también se puede dar cuenta en qué está la institución, qué está haciendo y cuáles son sus resultados. Hoy en día la comunicación lo es todo”, afirmó.

Merino, quien suma 30 años en la institución y cuatro años en Magallanes, valoró las características propias de la región y la coordinación permanente con otras entidades públicas.

“Nos genera una fortaleza porque nos permite hacer un trabajo mancomunado con todas las instituciones, no solamente con la comunidad, sino con todos, entonces eso nos genera unos réditos positivos claramente”, indicó.



Nuevas amenazas y trabajo conjunto



Respecto del combate al crimen organizado y las recientes incautaciones de drogas y mercancías de contrabando, el prefecto explicó que la región presenta particularidades derivadas de su extensa frontera y la existencia de 64 pasos no habilitados identificados junto a las Fuerzas Armadas.

“La criminalidad trata de buscar nuevas rutas y esas rutas pueden ser aéreas, marítimas y no solamente terrestres”, explicó.

En ese sentido, destacó la importancia del trabajo coordinado con Carabineros, Aduanas, el Servicio Agrícola y Ganadero y otros organismos.

“Potenciamos todas nuestras habilidades y ponemos al desarrollo de la comunidad los resultados que vamos teniendo”, sostuvo.

Asimismo, remarcó que la institución ha debido adaptarse a las nuevas modalidades delictivas.

“Tratamos de seguir a la vanguardia de la criminalidad, fortaleciendo nuestras capacidades, mejorando nuestra tecnología y precisamente formando detectives para que puedan desarrollarse en este ámbito de actualización”, señaló.



Migración y fiscalizaciones



En materia migratoria, el jefe subrogante informó que hasta abril de este año se habían efectuado cerca de 550 fiscalizaciones en la región y se concretaron 11 expulsiones de ciudadanos extranjeros con decretos vigentes.

Además, precisó que durante 2025 fueron expulsadas 19 personas, la mayoría vinculadas a delitos relacionados con drogas.

“Siempre estamos teniendo un resultado positivo en cuanto a poder determinar los extranjeros que hoy día se encuentran en la región, qué nacionalidades son y en qué condición migratoria se encuentran para ir dando una trazabilidad”, explicó.



Delitos económicos y estafas digitales



Otro de los temas abordados fue el incremento de los delitos económicos, que actualmente constituyen los ilícitos más investigados en Magallanes.

Contrario a la percepción común, Merino aseguró que las principales víctimas no corresponden a adultos mayores.

“Hoy día no son las principales víctimas en delitos de estafa, defraudación o uso malicioso de tarjetas; curiosamente son generalmente personas entre los 30 y 40 años de edad”, indicó.

Ante esta realidad, destacó el convenio suscrito con la Cámara de Comercio de Punta Arenas para difundir campañas preventivas orientadas a evitar fraudes telefónicos y estafas por internet.



Denuncias y colaboración ciudadana



La autoridad policial enfatizó la importancia de las denuncias para iniciar investigaciones y resaltó que la información entregada por la ciudadanía ha sido fundamental en diversos procedimientos.

“Mucho del trabajo positivo con resultados positivos que hoy día tiene la Policía de Investigaciones de Chile es precisamente por la información de calidad que otorga la comunidad”, manifestó.

Como ejemplo, recordó la investigación por abigeato desarrollada en Tierra del Fuego, iniciada tras una serie de denuncias de estancieros y que permitió detectar pérdidas cercanas a los 500 millones de pesos.



Más dotación en Puerto Williams y avance del control biométrico



En materia de infraestructura, Merino informó que la dotación de la avanzada de Policía Internacional en Puerto Williams fue duplicada, pasando de cuatro a ocho funcionarios, y que actualmente se trabaja en la habilitación de un inmueble arrendado que funcionará como cuartel mientras se proyecta una infraestructura definitiva.

Asimismo, confirmó que el proyecto del sistema de control biométrico financiado por el Gobierno Regional continúa avanzando en sus etapas administrativas.

“La biometría cobra valor hoy día. Vamos a tener la implementación no solamente facial, sino también hasta de voz y eso es sumamente importante”, explicó.

Finalmente, en el marco del aniversario institucional, destacó las actividades de vinculación con la comunidad y el reconocimiento a detectives en retiro, valorando el legado de quienes han contribuido al desarrollo de la institución durante sus 93 años de historia.

“Estos 93 años, sin el trabajo que ellos realizaron en su oportunidad, no sería la policía de hoy en día”, concluyó.





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