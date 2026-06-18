DELEGACIÓN MAGALLÁNICA DESTACA EN LA BECA JAPÓN JKA 2026 Y SUMA IMPORTANTE COSECHA DE MEDALLAS EN PUERTO MONTT

Una sobresaliente participación tuvo la delegación del Dojo Samurai Senshi No Te de Punta Arenas en la primera versión de la Beca Japón JKA, realizada en la ciudad de Puerto Montt y organizada por Satori Dojo, donde 14 competidores representaron a la Región de Magallanes, obteniendo importantes resultados deportivos y demostrando el alto nivel técnico alcanzado por sus karatekas.



Este torneo reviste una especial relevancia dentro del circuito nacional de Karate Shotokan JKA, ya que forma parte de un proceso único que busca premiar a dos deportistas destacados con una beca para viajar a Japón con todos los gastos cubiertos, permitiéndoles entrenar y perfeccionarse en el prestigioso Hombu Dojo de la Japan Karate Association (JKA), cuna mundial del Karate Shotokan.



La selección de los becados se realizará mediante un sistema de puntaje ponderado basado en el desempeño de los competidores en las modalidades de Kata y Kumite, por lo que cada presentación tuvo una gran importancia para quienes aspiran a esta extraordinaria oportunidad de desarrollo deportivo y personal.



En este exigente escenario, los representantes del Dojo Samurai Senshi No Te lograron una destacada cosecha de medallas:



🥇 Medallas de Oro



Kata



Juan Pablo Benítez

Rafael Sánchez

Sensei Jorge Barría



Kumite



Emma Velásquez

🥈 Medallas de Plata



Kata



Danae Díaz

Alicia Benítez



Kumite



Francisca Fernández

🥉 Medallas de Bronce



Kata



Sofía Díaz

Vicente Velásquez

Agustina Antill

Francisca Fernández



Kumite



Sofía Díaz



Además, se destacó la participación de Felipe Barría, Javiera Fernández y Francisca Vásquez, quienes enfrentaron la competencia con gran compromiso, determinación y espíritu deportivo.



Más allá de los excelentes resultados obtenidos, la delegación valoró la experiencia como una instancia de crecimiento y aprendizaje, permitiendo a los karatekas compartir con exponentes de distintas regiones del país y seguir fortaleciendo sus capacidades técnicas y competitivas.



Desde el Dojo Samurai Senshi No Te señalaron que estos logros reflejan el esfuerzo constante de alumnos, familias e instructores, así como el compromiso con la formación integral de los practicantes bajo los principios del Karate Do Shotokan JKA.



La participación en esta primera versión de la Beca Japón JKA no solo dejó importantes resultados deportivos para Magallanes, sino que también abrió la posibilidad de que algunos de sus representantes continúen avanzando en el proceso que podría llevarlos a cumplir el sueño de entrenar en Japón, en el corazón mismo de la JKA.



Con disciplina, respeto, perseverancia y espíritu de superación, los karatekas magallánicos continúan demostrando que el trabajo serio y constante permite alcanzar grandes metas. 🥋🇯🇵🏆

