“LA SITUACIÓN NO ESTÁ PARA NADA ASEGURADA”: ACADÉMICO DE LA UGM ANALIZA LAS NEGOCIACIONES EN MEDIO ORIENTE

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el director de la Escuela de Humanidades de la Universidad Gabriela Mistral, Eduardo Hodge, realizó un amplio análisis sobre la evolución del conflicto en Medio Oriente, el papel de Estados Unidos, Irán e Israel, y las consecuencias económicas que la crisis ha generado a nivel internacional.

Durante la entrevista, el académico explicó que para comprender la actual situación es necesario remontarse a los orígenes del Estado de Israel y a las tensiones históricas que han marcado la región durante las últimas décadas.

“Es muy difícil que algo que tenga una larga data de violencia se resuelva en poco tiempo”, afirmó Hodge al referirse a un conflicto que, según señaló, se ha extendido por cerca de ocho décadas y que continúa condicionando la estabilidad regional.

Respecto a los esfuerzos diplomáticos que se han conocido durante los últimos días, el académico valoró las señales de acercamiento entre las partes, aunque advirtió que el escenario sigue siendo delicado.

“La situación no está para nada asegurada”, indicó, agregando que el éxito de cualquier acuerdo dependerá tanto de la capacidad de negociación de Estados Unidos como de la disposición de Israel e Irán para respetar los compromisos alcanzados.

Uno de los puntos centrales de la conversación fue el impacto que el conflicto ha tenido sobre el mercado energético internacional. Hodge explicó que las tensiones en torno al estrecho de Ormuz han afectado la libre navegación y han generado presión sobre los precios del petróleo, con consecuencias directas para economías importadoras como la chilena.

En ese contexto, destacó que las recientes señales de distensión han comenzado a reflejarse en los mercados internacionales.

“La buena noticia es que el petróleo poco a poco ha ido bajando”, sostuvo, señalando que una reducción sostenida del precio del crudo podría traducirse en menores presiones inflacionarias durante los próximos meses.

El académico también abordó el rol histórico de Estados Unidos en distintos conflictos internacionales y los desafíos que enfrenta actualmente frente al ascenso de nuevas potencias globales. En ese sentido, planteó que China se ha consolidado como un actor cada vez más relevante en el escenario mundial.

“No escatimemos la posibilidad que aquí a los próximos 20 o 30 años China sea la potencia mundial”, comentó, señalando que un eventual cambio en la hegemonía global implicaría profundas transformaciones políticas, económicas y culturales.

Asimismo, Hodge reflexionó sobre las nuevas formas que adquieren los conflictos contemporáneos, alejándose de las guerras tradicionales para incorporar dimensiones tecnológicas, económicas e informacionales.

“La guerra es el empleo de la fuerza para doblegar la voluntad del enemigo”, explicó, agregando que actualmente existen mecanismos de confrontación que van más allá de las operaciones militares convencionales. “Lo que diría estamos viendo es un nuevo tipo de enfrentamiento, es un nuevo tipo de guerra que no necesariamente implica aspectos militares”, señaló.

Finalmente, el director de la Escuela de Humanidades manifestó su expectativa de que las negociaciones internacionales permitan consolidar un escenario de mayor estabilidad en Medio Oriente, favoreciendo tanto la seguridad regional como la recuperación económica global.

“Tenemos que existe la disposición para poder liberar al estrecho de Ormuz”, afirmó, enfatizando que una normalización gradual del comercio y del transporte energético podría generar beneficios para distintos países, incluido Chile.





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