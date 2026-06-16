VACUNAS CONTRA INFLUENZA Y NEUMOCOCO SIGUEN SIENDO CLAVE PARA PREVENIR HOSPITALIZACIONES EN PERSONAS MAYORES EN MAGALLANES

La importancia de la vacunación en adultos mayores fue uno de los temas centrales abordados esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, instancia en la que la geriatra del Hospital Clínico de Magallanes, Dra. Paola Balcázar, reiteró el llamado a la comunidad a inmunizarse oportunamente frente a las enfermedades respiratorias que circulan durante el invierno.

La especialista explicó que las personas mayores constituyen uno de los grupos más vulnerables debido al envejecimiento natural del sistema inmunológico, situación que reduce la capacidad del organismo para generar defensas frente a nuevos virus.

“Las personas mayores van acumulando la memoria inmunológica de todos los virus e infecciones que han tenido a lo largo de su vida. Pero en este proceso de envejecimiento del sistema inmune, lo que ocurre es que los linfocitos que tienen que adquirir nueva memoria inmunológica contra nuevos virus está más disminuido”, señaló.

En este contexto, destacó la relevancia de las vacunas disponibles actualmente en el sistema público, especialmente contra la influenza y el neumococo, responsable de una gran parte de las neumonías que afectan a este grupo etario.

Respecto de los beneficios de la inmunización, Balcázar aclaró que el objetivo principal no es evitar completamente los resfríos, sino disminuir significativamente las complicaciones asociadas a estas enfermedades.

“La vacuna no va a prevenir que uno no se resfríe. Uno se puede resfriar igual por todos estos factores que son externos, pero lo que va a evitar la vacuna es que si uno se llega a contagiar de un virus influenza, es que mi riesgo de mortalidad, es decir, de fallecer por una infección grave, de terminar hospitalizado por una influenza o de terminar intubado en una UCI, lo baja”, enfatizó.

La geriatra agregó que diversos estudios también han demostrado que la vacunación contribuye a disminuir el riesgo cardiovascular, especialmente en personas con antecedentes de hipertensión o enfermedades cardíacas, ya que las infecciones respiratorias pueden desencadenar procesos inflamatorios asociados a infartos cardíacos o accidentes cerebrovasculares.

Durante la conversación, la profesional también abordó los principales signos de alarma que deben motivar una consulta médica inmediata en personas mayores. Entre ellos mencionó la dificultad respiratoria, fiebre, dolor torácico y cambios repentinos en el comportamiento.

“Una persona mayor que hasta el día de ayer andaba súper bien, funcionaba autovalente, hacía sus cosas y de repente se empieza a comportar extraño, está desorientado, que no sepa dónde está o que duerma todo el día sin alimentarse, sin hidratarse, también es un signo de alarma”, explicó.

Asimismo, advirtió sobre los riesgos de la automedicación y el uso inadecuado de antibióticos, recordando que muchas infecciones respiratorias son causadas por virus y no requieren este tipo de tratamiento.

En relación con el avance de la campaña de vacunación, la especialista informó que la cobertura regional en personas mayores alcanza actualmente un 52%, cifra que todavía se encuentra lejos de la meta esperada.

“La meta obviamente tiene que ser mucho mayor que eso. Ojalá sobre el 80%, por lo tanto está un poco lento”, indicó.

Por ello, hizo un llamado a aprovechar las distintas instancias de vacunación disponibles en la región y recordó que una inmunización oportuna puede evitar hospitalizaciones, pérdida de funcionalidad y largos procesos de rehabilitación posteriores.

“El llamado es aprovechar esta oportunidad entendiendo que la vacuna no va a evitar los resfríos, pero va a evitar que terminen hospitalizados o tengan un cuadro de complicación mayor”, concluyó la Dra. Paola Balcázar.



