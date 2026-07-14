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14 de julio de 2026

HOSPITAL DR. AUGUSTO ESSMANN BURGOS IMPLEMENTA PRESTACIÓN DE TELETRAUMATOLOGÍA A TRAVÉS DE HOSPITAL DIGITAL

Por medio de una consulta presencial guiada por un médico y en conexión directa con un especialista en Santiago, la estrategia busca reducir las listas de espera y evitar traslados para los usuarios de la Provincia de Última Esperanza.

teletraumadigital

​El pasado lunes 6 de julio, el Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos comenzó a implementar una nueva prestación de telemedicina para la especialidad de Traumatología, con el objetivo de disminuir los tiempos de espera y acercar la atención especializada a los usuarios de la Provincia de Última Esperanza.

 
La iniciativa, desarrollada en conjunto con el Servicio de Salud Magallanes, surge como una alternativa frente a la falta de especialistas en el establecimiento. A través de la plataforma Hospital Digital, los pacientes pueden ser evaluados por un traumatólogo ubicado en Santiago, mientras un médico general del hospital los acompaña presencialmente durante toda la consulta, facilitando el examen clínico y la comunicación con el especialista.

 
En esta primera etapa se proyecta la atención de alrededor de ocho usuarios por jornada, lo que permitirá beneficiar a cerca de 30 pacientes mensualmente. El subdirector médico (s) del hospital, Dr. Simón Ríos, afirmó: "Si la estrategia demuestra buenos resultados, es muy posible que logremos ampliar la oferta y aumentar el número de personas beneficiadas en la provincia".

 
El jefe de SOME del establecimiento, Felipe Rojas, destacó el beneficio para la comunidad: "Esta nueva prestación busca descongestionar nuestra lista de espera de especialidad. Esperamos que esto vaya aliviando y atendiendo las necesidades de nuestros usuarios".

 
Por su parte, la Dra. Fernanda Rifo, médico EDF encargada de apoyar las consultas desde el box clínico, valoró el trabajo colaborativo detrás de esta modalidad. "Como equipo médico y hospital estamos muy contentos. Ha sido un gran trabajo coordinado, donde el especialista evalúa desde su computador en Santiago, apoyado en todo momento por nuestra presencia física junto al paciente".

 
Con esta nueva prestación, el Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos continúa fortaleciendo las alternativas de atención especializada para la comunidad de la Provincia de Última Esperanza, complementando otras estrategias, como las rondas médicas y las coordinaciones con el Hospital Clínico Magallanes.

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