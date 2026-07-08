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8 de julio de 2026

PDI PUERTO NATALES DETUVO A UN HOMBRE Y UNA MUJER TRAS UNA SEGUIDILLA DE HURTOS EN LA COMUNA

Los imputados habrían utilizado una bolsa acondicionada con papel aluminio para intentar burlar los sistemas de seguridad de los locales comerciales.

detenidosrobosnatales

Una investigación desarrollada por detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Puerto Natales, en coordinación con la Fiscalía, permitió la detención de un hombre y una mujer por su presunta participación en una serie de hurtos que afectaron a diversos locales comerciales de la comuna.

Como resultado de las diligencias investigativas, los oficiales lograron recuperar distintas especies que habían sido sustraídas, entre ellas joyas de oro y otros artículos provenientes de los establecimientos afectados.

De acuerdo con los antecedentes reunidos durante la investigación, los imputados habrían utilizado un método destinado a evadir los sistemas de seguridad de los comercios. Para ello, portaban una bolsa especialmente acondicionada con revestimiento de papel aluminio en su interior, con la que buscaban inhibir la señal de los dispositivos electrónicos de seguridad instalados en los locales.

Además, se estableció que uno de los detenidos mantenía una orden de detención vigente por el delito de portar elementos destinados a cometer ilícitos, la que había sido emitida por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas.

La investigación continúa bajo la dirección de la Fiscalía, mientras que los antecedentes recopilados fueron puestos a disposición del tribunal correspondiente para el desarrollo del proceso judicial.

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TÍO Y SOBRINO SON DETENIDOS TRAS VIOLENTA RIÑA EN VIVIENDA DE PUNTA ARENAS

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