GENDARMERÍA DE MAGALLANES SALUDÓ A LA PDI EN EL MARCO DE SU 93° ANIVERSARIO

Con motivo del próximo 93° aniversario de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), que se conmemorará el 19 de junio, Gendarmería de Chile en Magallanes realizó un saludo protocolar a la institución policial, expresando su reconocimiento al trabajo que desarrolla en el país.

El saludo fue dirigido al prefecto inspector Carlos Vásquez Palma, jefe de la Región Policial de Magallanes, haciendo extensivas las felicitaciones a todo el personal de la PDI que cumple funciones en la región.

La instancia fue encabezada por el director regional de Gendarmería, coronel Rodrigo Campusano Yáñez, quien junto a los oficiales de la institución manifestó el respeto y valoración por la labor que realiza la policía civil en favor de la seguridad pública y la protección de las personas.

Desde Gendarmería destacaron además los lazos de colaboración existentes entre ambas instituciones, relevando el trabajo que desarrollan en distintos ámbitos vinculados al servicio público y al fortalecimiento de la seguridad en el país.

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