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6 de julio de 2026

EL PATRULLERO HMS MEDWAY DE LA ROYAL NAVY VISITA POR PRIMERA VEZ EL PUERTO CHILENO DE PUNTA ARENAS EN MAGALLANES

​El buque fue construido por BAE Systems, comisionado en 2019 y está desplegado en las islas Falkland/Malvinas desde enero de 2026

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El patrullero HMS Medway (P223) de la Royal Navy recaló durante la mañana del domingo 5 de julio por primera vez en la ciudad de Punta Arenas, en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, para efectuar labores de reaprovisionamiento.

Según la Empresa Portuaria Austral (Epaustral), el buque, que cumple labores de vigilancia en la islas Falkland/Malvinas, será atendido durante su estadía en el muelle Arturo Prat por la agencia B&M y permanecerá en ese terminal portuario hasta el miércoles 8 de julio.

El HMS Medway (P223), es el segundo buque patrullero de la clase River Batch 2 de la Royal Navy. Fue construido por BAE Systems Naval Ships en su astillero de Glasgow y comisionado el 19 de septiembre de 2019. 

La unidad tiene 90 m de eslora, 3,8 m de manga, 3,8 m de calado y desplaza 2.000 toneladas. Dispone de dos motores diésel MAN 16V 28/33D de 7350 kW que entregan una velocidad de 24 nudos. Alcanza 5.500 millas náuticas y una autonomía de 35 días. Tiene capacidad para 70 personas, entre tripulantes y pasajeros.

El HMS Medway (P223), que reemplazó en enero de 2026 al HMS Forth (P-222) como buque de vigilancia en las islas Falkland/Malvinas, dispone de un cañón automático a proa Oerlikon KAA200 de 30 mm y una cubierta de vuelo con capacidad para recibir un helicóptero Leonardo AW101 Merlin.

Fuente: infodefensa.com

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