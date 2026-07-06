EL PATRULLERO HMS MEDWAY DE LA ROYAL NAVY VISITA POR PRIMERA VEZ EL PUERTO CHILENO DE PUNTA ARENAS EN MAGALLANES

El patrullero HMS Medway (P223) de la Royal Navy recaló durante la mañana del domingo 5 de julio por primera vez en la ciudad de Punta Arenas, en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, para efectuar labores de reaprovisionamiento.

Según la Empresa Portuaria Austral (Epaustral), el buque, que cumple labores de vigilancia en la islas Falkland/Malvinas, será atendido durante su estadía en el muelle Arturo Prat por la agencia B&M y permanecerá en ese terminal portuario hasta el miércoles 8 de julio.

El HMS Medway (P223), es el segundo buque patrullero de la clase River Batch 2 de la Royal Navy. Fue construido por BAE Systems Naval Ships en su astillero de Glasgow y comisionado el 19 de septiembre de 2019.

La unidad tiene 90 m de eslora, 3,8 m de manga, 3,8 m de calado y desplaza 2.000 toneladas. Dispone de dos motores diésel MAN 16V 28/33D de 7350 kW que entregan una velocidad de 24 nudos. Alcanza 5.500 millas náuticas y una autonomía de 35 días. Tiene capacidad para 70 personas, entre tripulantes y pasajeros.

El HMS Medway (P223), que reemplazó en enero de 2026 al HMS Forth (P-222) como buque de vigilancia en las islas Falkland/Malvinas, dispone de un cañón automático a proa Oerlikon KAA200 de 30 mm y una cubierta de vuelo con capacidad para recibir un helicóptero Leonardo AW101 Merlin.

Fuente: infodefensa.com

