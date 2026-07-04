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4 de julio de 2026

WHATSAPP INCORPORARÁ NOMBRES DE USUARIO PARA CHATEAR SIN COMPARTIR EL NÚMERO DE TELÉFONO

​Especialista explica cómo funcionará la nueva herramienta, sus ventajas para la privacidad y los desafíos que podría generar en materia de seguridad.

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WhatsApp comenzó a incorporar la función de nombres de usuario, una herramienta que permitirá a las personas iniciar conversaciones sin necesidad de compartir su número de teléfono. La opción ya está disponible para algunos usuarios, quienes pueden ingresar a su perfil y reservar un identificador, siempre que se encuentre disponible.

El académico de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes, Alejandro Reid, explicó que esta actualización representa un cambio importante en la forma de utilizar la aplicación. Según indicó, el sistema permitirá contactar a otros usuarios utilizando únicamente su nombre de usuario, sin necesidad de conocer o entregar el número telefónico.

El especialista señaló que uno de los principales beneficios de esta herramienta es el fortalecimiento de la privacidad, ya que reduce la exposición del número de teléfono al iniciar conversaciones. No obstante, advirtió que también será necesario prestar atención a posibles riesgos asociados a la suplantación de identidad mediante nombres de usuario que puedan generar confusión entre los usuarios.

La actualización también contempla una modalidad para empresas. De acuerdo con Reid, WhatsApp permitirá que compañías que ya utilizan un nombre de usuario en Instagram o Facebook puedan solicitar ese mismo identificador para utilizarlo en la plataforma de mensajería. Mientras tanto, los usuarios ya pueden reservar un nombre de usuario y se espera que la función para iniciar conversaciones mediante este sistema se habilite durante las próximas semanas.


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FONOINFANCIA ACTIVA NUEVO CANAL DE ATENCIÓN POR WHATSAPP PARA ORIENTAR A FAMILIAS SOBRE TEMAS DE CRIANZA

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