PDTE REGIONAL DE LA UDI ARTURO STORAKER ADVIERTE QUE MAGALLANES "ESTÁ EN UN CÍRCULO VICIOSO" Y LLAMA A CONSTRUIR UN NUEVO PLAN DE DESARROLLO REGIONAL

El presidente regional de la UDI, Arturo Storaker Molina, realizó un amplio análisis sobre la realidad económica, política y social de Magallanes durante su participación, la mañana de este miércoles, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En la entrevista, el dirigente sostuvo que la región necesita una profunda actualización de sus políticas de desarrollo, señalando que las actuales normas de excepción fueron importantes en su momento, pero que hoy requieren una revisión para responder a las nuevas necesidades del territorio.

"Yo creo que estamos en un círculo vicioso redondo. Pisando la cola permanentemente, cómo vamos a arreglar lo que tenemos inarregable porque las necesidades cambian, la forma de enfocar cambia, pero el Estado sigue cumpliendo su rol", afirmó.

Storaker repasó la evolución de instrumentos como la Zona Franca, la Ley Navarino y otros planes especiales implementados durante las últimas décadas, asegurando que muchos de ellos "ya cumplieron su objetivo" y deben modernizarse.

"Todo esto ya no lo voy a reparar. Ya cumplieron. Ese colchón cumplió su objetivo", sostuvo, utilizando la metáfora del "colchón viejo lleno de cototos" para describir el estado de las políticas regionales.



Nuevo acuerdo para Magallanes



El presidente regional de la UDI planteó que la región requiere un trabajo conjunto entre el mundo político, el sector privado y las organizaciones sociales para elaborar un nuevo plan estratégico.

"Requieren primero concurrencia del sector privado, los sectores sociales y empezar a armar un nuevo plan para Magallanes del punto de vista energético, del punto de vista qué pasemos con la norma Navarino, qué hacemos con la norma Tierra del Fuego, qué hacemos con todas estas normas sin perder competitividad, sin que destruyamos nuestra industria y podamos crecer", señaló.

Asimismo, manifestó que existen áreas donde nunca se han desarrollado políticas diferenciadas para las condiciones extremas de la región, mencionando especialmente la salud.

"Nunca hemos creado un plan especial, así como creamos plan de zona extremos, plan especial extremo de zona de salud. Y creo que perdimos la chispa", expresó.



Críticas a la falta de liderazgo



Durante la conversación, Storaker insistió en que uno de los principales problemas es la ausencia de coordinación entre las autoridades y representantes políticos de la región.

"La voluntad política es lo que está faltando", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que los grandes avances que históricamente ha conseguido Magallanes se lograron cuando existió una convergencia entre distintos actores políticos y sociales.

"Magallanes funciona con convergencia sociales y convergencia política e influencia de los que pueden llegar al presidente. Siempre ha funcionado así", indicó.

También cuestionó que las visitas ministeriales no estén siendo aprovechadas para instalar una agenda regional común.

"Están viniendo muchas autoridades, pero no estamos logrando sacar el beneficio adecuado y esto es porque no tenemos un plan", sostuvo.



Empleo, clase media y desarrollo



El dirigente manifestó preocupación por el deterioro de diversos indicadores regionales, especialmente el empleo y la situación de la clase media.

"Punta Arenas tiene el problema de la cesantía... tiene un problema, una clase media... tenía un montón de problemas nuevos que ya en este colchón viejo no funciona porque no tiene la herramienta", comentó.

Asimismo, advirtió que la disminución de la natalidad y el aumento del costo de vida requieren nuevas políticas públicas orientadas a fortalecer a las familias.



Opinión sobre el escenario nacional



En la parte final de la entrevista, Storaker abordó la contingencia política nacional, incluyendo la acusación constitucional presentada contra el exministro Nicolás Grau y las diferencias al interior de la oposición.

A su juicio, el problema principal radica en la dificultad para construir mayorías políticas estables.

"Tú necesitas armar mayorías y la mayoría te exigen decisiones complejas", afirmó.

Además, señaló que mientras no exista una estructura política capaz de ordenar a los distintos sectores, continuarán las diferencias internas.

"Mientras eso no se arregle... vamos a tener esta discordancia, no va a funcionar, no más", concluyó.





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