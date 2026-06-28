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28 de junio de 2026

INVESTIGACIÓN DE ACADÉMICO UMAG DESTACA EL VALOR PATRIMONIAL DE "CANTO A MAGALLANES" EN CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN MUSICAL

​El director del Conservatorio de Música de la Universidad de Magallanes presentó una investigación sobre la emblemática obra regional durante el Primer Congreso de Educación y Didácticas Musicales realizado en Puerto Montt.

Director del Conservatorio UMAG Gonzalo Fernández presentó una investigación sobre patrimonio musical e identidad territorial de Magallanes en congreso nacional en Puerto Montt

El académico y director del Conservatorio de Música de la Universidad de Magallanes (UMAG), Gonzalo Fernández Muñoz, participó como expositor en el Primer Congreso de Educación y Didácticas Musicales, desarrollado en Puerto Montt y organizado por el Núcleo de Investigación en Didáctica de la Música Situada (NIDIMS) de la Universidad de Los Lagos. El encuentro reunió a investigadores, docentes y especialistas de Chile y América Latina para analizar los desafíos actuales de la enseñanza musical.

En la instancia, Fernández presentó la ponencia "El Canto a Magallanes en sus 50 años: patrimonio musical, identidad territorial, resistencia sonora en el confín austral de Chile y el imperativo de su inserción curricular nacional". La investigación analiza la cantata "Canto a Magallanes", creada por el Taller Alturas en 1976, destacando su valor como patrimonio musical regional y su aporte a la construcción de la identidad magallánica.

El académico señaló que la recepción de la investigación fue positiva, especialmente por abordar una temática vinculada al patrimonio y la identidad territorial. Asimismo, explicó que eligió esta obra por considerarla la más importante de la historia musical de la región y recordó su participación como director del coro durante el reestreno de la cantata en 2014, experiencia que, según indicó, permitió dimensionar el impacto que mantiene en la comunidad.

La investigación también plantea la necesidad de fortalecer la presencia de repertorios de la macrozona austral en el currículo escolar y en los recursos pedagógicos, con el propósito de representar de mejor manera la diversidad cultural del país. Como proyección, Fernández propuso la elaboración de un cuaderno pedagógico destinado a docentes de música para facilitar la incorporación de esta obra en contextos educativos.

La participación de la Universidad de Magallanes permitió visibilizar el trabajo que desarrolla la institución en investigación musicológica, patrimonio cultural y educación musical, en un encuentro que promovió el intercambio de experiencias sobre el rol de la música como expresión social, cultural e históricamente vinculada a los territorios.


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