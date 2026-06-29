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29 de junio de 2026

SENADOR ALEJANDRO KUSANOVIC PROPONE AVANZAR HACIA UN SISTEMA DE IVA DIFERENCIADO PARA PRODUCTOS ESENCIALES

​El parlamentario planteó la iniciativa durante la discusión de la reforma de reconstrucción nacional, proponiendo reducir el IVA para alimentos de primera necesidad y medicamentos, y aumentar la carga tributaria sobre bienes de lujo.

Alejandro Kusanovic

En el marco de la discusión de la reforma de reconstrucción nacional en el Senado, el senador por Magallanes y la Antártica Chilena, Alejandro Kusanovic, propuso avanzar hacia un sistema de Impuesto al Valor Agregado (IVA) diferenciado que contemple tasas reducidas o exenciones para alimentos de primera necesidad, medicamentos y productos asociados a la crianza, junto con una mayor tributación para los bienes de lujo.

Durante su intervención, el parlamentario respaldó la idea de legislar la iniciativa, aunque manifestó reparos al enfoque que, a su juicio, mantiene un criterio centralista. En ese contexto, sostuvo que la reconstrucción debe considerar medidas que fortalezcan las economías locales, apoyen a las pequeñas y medianas empresas, mejoren la conectividad y promuevan el desarrollo de las regiones. Además, reiteró la necesidad de eliminar el pago de contribuciones para la primera vivienda y eximir de este impuesto a los adultos mayores.

Respecto del IVA diferenciado, Kusanovic señaló que la propuesta busca disminuir el costo de bienes esenciales para las familias, facilitar el acceso a medicamentos y apoyar la crianza mediante rebajas tributarias en productos vinculados a la maternidad. Agregó que este tipo de mecanismos ya opera en diversos países de Europa y América Latina, donde existen tasas reducidas o exenciones para alimentos, medicamentos y otros bienes considerados esenciales.

El senador indicó que la propuesta debe analizarse de manera integral para resguardar la recaudación fiscal, planteando que las rebajas para productos básicos podrían financiarse mediante un aumento de la tasa general del IVA y una mayor tributación sobre los bienes de lujo. Según sostuvo, el objetivo es avanzar hacia un sistema tributario que reduzca la carga sobre productos esenciales y entregue un apoyo directo a las familias.


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