Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
Arca Hogar General
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

29 de junio de 2026

CINE CLUB PATAGONIA CERRARÁ CICLO EN MEMORIA DE PABLO TASCÓN ESPAÑA CON EXHIBICIÓN DE DOCUMENTAL CHILENO EN LA UMAG

​La última jornada del ciclo se realizará el 1 de julio en el Salón Ernesto Livacic de la Universidad de Magallanes, con entrada liberada y un espacio de conversación abierto al público.

Laúltimaestación

El Cine Club Patagonia, en conjunto con la Vocalía de Cultura de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Magallanes, realizará el próximo miércoles 1 de julio, a las 18:30 horas, la cuarta y última fecha del Ciclo de Cine en Memoria de Pablo Tascón España. La actividad se desarrollará en el Salón Ernesto Livacic de la UMAG y cuenta con la colaboración de Globo Rojo Films y Casa Morada.

En esta oportunidad se exhibirá el documental chileno "La última estación" (2013), dirigido por Cristián Soto y Catalina Vergara. La producción, ganadora del Premio del Público en la Competencia Chilena del Festival Internacional de Documentales de Santiago (FIDOCS) 2013, retrata la vida de personas mayores que residen en hogares de larga estadía, abordando temas como la vejez, la soledad y el paso del tiempo.

La proyección será mediada por el académico y socio del Cine Club Patagonia, Guillermo Muñoz, junto a la Vocalía de Cultura de la Federación de Estudiantes. Al finalizar la exhibición se realizará un espacio de conversación y cierre del ciclo, al que las y los asistentes podrán sumarse de manera abierta.

La actividad es gratuita y abierta a toda la comunidad. Los organizadores extendieron la invitación a participar de esta última función, que pondrá fin a un ciclo dedicado a la memoria de Pablo Tascón España a través de distintas propuestas del cine documental.


YA NO BASTA CON REZAR_ 17 junio

CICLO DE CINE EN MEMORIA DE PABLO TASCÓN ESPAÑA CONTINÚA CON LA PROYECCIÓN DE “YA NO BASTA CON REZAR”

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MERCADO MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS SE SUMA A LAS INVERNADAS 2026 CON DESCUENTOS ESPECIALES

Leer Más

​Dieciocho locales del recinto ofrecerán rebajas de entre un 5% y un 10% hasta el 5 de julio, como parte del programa de beneficios impulsado durante las Invernadas 2026.

​Dieciocho locales del recinto ofrecerán rebajas de entre un 5% y un 10% hasta el 5 de julio, como parte del programa de beneficios impulsado durante las Invernadas 2026.

MM 4
nuestrospodcast
Laúltimaestación

CINE CLUB PATAGONIA CERRARÁ CICLO EN MEMORIA DE PABLO TASCÓN ESPAÑA CON EXHIBICIÓN DE DOCUMENTAL CHILENO EN LA UMAG

Arca Hogar General
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
Laúltimaestación

CINE CLUB PATAGONIA CERRARÁ CICLO EN MEMORIA DE PABLO TASCÓN ESPAÑA CON EXHIBICIÓN DE DOCUMENTAL CHILENO EN LA UMAG

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
Arca Hogar General
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
vitíligio

ESPECIALISTA EXPLICA LOS SÍNTOMAS, CAUSAS Y TRATAMIENTOS DEL VITÍLIGO

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
BANNER CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
CLC-Alianza-1

ALIANZA DEL PACÍFICO APRUEBA INCORPORAR CAPÍTULOS SOBRE PYMES Y CADENAS DE VALOR A SU PROTOCOLO COMERCIAL

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.