CINE CLUB PATAGONIA CERRARÁ CICLO EN MEMORIA DE PABLO TASCÓN ESPAÑA CON EXHIBICIÓN DE DOCUMENTAL CHILENO EN LA UMAG

El Cine Club Patagonia, en conjunto con la Vocalía de Cultura de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Magallanes, realizará el próximo miércoles 1 de julio, a las 18:30 horas, la cuarta y última fecha del Ciclo de Cine en Memoria de Pablo Tascón España. La actividad se desarrollará en el Salón Ernesto Livacic de la UMAG y cuenta con la colaboración de Globo Rojo Films y Casa Morada.

En esta oportunidad se exhibirá el documental chileno "La última estación" (2013), dirigido por Cristián Soto y Catalina Vergara. La producción, ganadora del Premio del Público en la Competencia Chilena del Festival Internacional de Documentales de Santiago (FIDOCS) 2013, retrata la vida de personas mayores que residen en hogares de larga estadía, abordando temas como la vejez, la soledad y el paso del tiempo.

La proyección será mediada por el académico y socio del Cine Club Patagonia, Guillermo Muñoz, junto a la Vocalía de Cultura de la Federación de Estudiantes. Al finalizar la exhibición se realizará un espacio de conversación y cierre del ciclo, al que las y los asistentes podrán sumarse de manera abierta.

La actividad es gratuita y abierta a toda la comunidad. Los organizadores extendieron la invitación a participar de esta última función, que pondrá fin a un ciclo dedicado a la memoria de Pablo Tascón España a través de distintas propuestas del cine documental.

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