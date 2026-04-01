1 de abril de 2026
CICLO DE CINE FRANCÉS LLEGA A PUERTO NATALES CON FUNCIONES GRATUITAS PARA LA COMUNIDAD
La iniciativa contempla cuatro funciones gratuitas en el Espacio Cultural Natalis, en el marco del Festival de la Francofonía 2026.
Con una positiva recepción por parte del público, la Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio de Puerto Natales, en colaboración con el Instituto Francés de Chile, dio inicio al Ciclo de Cine Francés, propuesta cultural que busca acercar el séptimo arte a la comunidad.
Tras una primera función realizada el pasado miércoles 25 de marzo, esta semana se desarrollará la segunda jornada del ciclo, la cual tendrá lugar este miércoles 1 de abril a las 20:00 horas en el Espacio Cultural Natalis, con la exhibición de la película Toni, en famille. La actividad es gratuita y abierta a toda la comunidad.
El director ejecutivo de la Corporación, Jorge Vergara Segovia, destacó el desarrollo de esta iniciativa.
"Como corporación nos sentimos muy contentos de poder invitar a la comunidad a ser parte de estas jornadas de cine francés. Este trabajo colaborativo con el Instituto Francés nos permite entregar una nueva alternativa cultural a las familias de Puerto Natales", señaló.
Por su parte, Jennifer Ordóñez, profesional del Instituto Francés de Chile, valoró la incorporación de la comuna a esta programación. "Estamos muy contentos de que la Corporación de Cultura, Turismo y Patrimonio de Puerto Natales se sume a este ciclo en regiones, enmarcado en el Festival de la Francofonía. Invitamos a la comunidad a disfrutar cada miércoles de una película francesa distinta", indicó.
Programación:
- 1 de abril: Toni, en famille
- 8 de abril: Le Fil
- 15 de abril: Spectateurs
Esta iniciativa forma parte del Festival de la Francofonía 2026, consolidándose como una nueva línea de trabajo impulsada por la Corporación, orientada a fortalecer el acceso al cine y ampliar la oferta cultural en la comuna.
La invitación es abierta a toda la comunidad a ser parte de este espacio de encuentro en torno al cine, la cultura y las nuevas miradas del séptimo arte.
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