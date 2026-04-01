CICLO DE CINE FRANCÉS LLEGA A PUERTO NATALES CON FUNCIONES GRATUITAS PARA LA COMUNIDAD

Con una positiva recepción por parte del público, la Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio de Puerto Natales, en colaboración con el Instituto Francés de Chile, dio inicio al Ciclo de Cine Francés, propuesta cultural que busca acercar el séptimo arte a la comunidad.

Tras una primera función realizada el pasado miércoles 25 de marzo, esta semana se desarrollará la segunda jornada del ciclo, la cual tendrá lugar este miércoles 1 de abril a las 20:00 horas en el Espacio Cultural Natalis, con la exhibición de la película Toni, en famille. La actividad es gratuita y abierta a toda la comunidad.

El director ejecutivo de la Corporación, Jorge Vergara Segovia, destacó el desarrollo de esta iniciativa.

"Como corporación nos sentimos muy contentos de poder invitar a la comunidad a ser parte de estas jornadas de cine francés. Este trabajo colaborativo con el Instituto Francés nos permite entregar una nueva alternativa cultural a las familias de Puerto Natales", señaló.

Por su parte, Jennifer Ordóñez, profesional del Instituto Francés de Chile, valoró la incorporación de la comuna a esta programación. "Estamos muy contentos de que la Corporación de Cultura, Turismo y Patrimonio de Puerto Natales se sume a este ciclo en regiones, enmarcado en el Festival de la Francofonía. Invitamos a la comunidad a disfrutar cada miércoles de una película francesa distinta", indicó.

Programación:

1 de abril: Toni, en famille

8 de abril: Le Fil

15 de abril: Spectateurs

Esta iniciativa forma parte del Festival de la Francofonía 2026, consolidándose como una nueva línea de trabajo impulsada por la Corporación, orientada a fortalecer el acceso al cine y ampliar la oferta cultural en la comuna.