Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

1 de abril de 2026

CICLO DE CINE FRANCÉS LLEGA A PUERTO NATALES CON FUNCIONES GRATUITAS PARA LA COMUNIDAD

​La iniciativa contempla cuatro funciones gratuitas en el Espacio Cultural Natalis, en el marco del Festival de la Francofonía 2026.

francofonia

Con una positiva recepción por parte del público, la Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio de Puerto Natales, en colaboración con el Instituto Francés de Chile, dio inicio al Ciclo de Cine Francés, propuesta cultural que busca acercar el séptimo arte a la comunidad.

Tras una primera función realizada el pasado miércoles 25 de marzo, esta semana se desarrollará la segunda jornada del ciclo, la cual tendrá lugar este miércoles 1 de abril a las 20:00 horas en el Espacio Cultural Natalis, con la exhibición de la película Toni, en famille. La actividad es gratuita y abierta a toda la comunidad.

El director ejecutivo de la Corporación, Jorge Vergara Segovia, destacó el desarrollo de esta iniciativa.
"Como corporación nos sentimos muy contentos de poder invitar a la comunidad a ser parte de estas jornadas de cine francés. Este trabajo colaborativo con el Instituto Francés nos permite entregar una nueva alternativa cultural a las familias de Puerto Natales", señaló.

Por su parte, Jennifer Ordóñez, profesional del Instituto Francés de Chile, valoró la incorporación de la comuna a esta programación. "Estamos muy contentos de que la Corporación de Cultura, Turismo y Patrimonio de Puerto Natales se sume a este ciclo en regiones, enmarcado en el Festival de la Francofonía. Invitamos a la comunidad a disfrutar cada miércoles de una película francesa distinta", indicó.

Programación:

  • 1 de abril: Toni, en famille
  • 8 de abril: Le Fil
  • 15 de abril: Spectateurs

Esta iniciativa forma parte del Festival de la Francofonía 2026, consolidándose como una nueva línea de trabajo impulsada por la Corporación, orientada a fortalecer el acceso al cine y ampliar la oferta cultural en la comuna.

La invitación es abierta a toda la comunidad a ser parte de este espacio de encuentro en torno al cine, la cultura y las nuevas miradas del séptimo arte.

seremisaludnatalessemanasanta

DPP ÚLTIMA ESPERANZA, SEREMI DE SALUD Y SERNAPESCA DESPLIEGAN ACCIONES PREVENTIVAS EN LOCALES AUTORIZADOS EN NATALES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PROYECTOS POR US$28.439 MILLONES A NIVEL NACIONAL: INVERSIÓN QUE ENTRA A TRÁMITE AMBIENTAL EN PRIMER TRIMESTRE DE 2026 MARCA RÉCORD EN MÁS DE TRES DÉCADAS

Leer Más

Expertos esperan que, pese a impactos por la guerra en Medio Oriente, el alto flujo de iniciativas continúe.

Expertos esperan que, pese a impactos por la guerra en Medio Oriente, el alto flujo de iniciativas continúe.

Crías de Zorro Torres del Paine
nuestrospodcast
TARJETA PUNTA ARENAS Y MEDLAB (2)

TARJETA PUNTA ARENAS SUMA CONVENIO CON MEDLAB EN ATENCIÓN CARDIOLÓGICA

INACAP
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
FOTO TRIBUTO CHICO TRUJILLO PUQ 2026

"GRAN PECADOR" EL TRIBUTO A CHICO TRUJILLO QUE DEBUTA ESTE JUEVES EN DREAMS PUNTA ARENAS

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Slide-Web-AquaForum-Patagonia-Hotel-The-Singular-Patagonia-29-04-2026

AQUAFORUM PATAGONIA 2026 ANTICIPA AGENDA CLAVE PARA EL FUTURO DE LA INDUSTRIA EN MAGALLANES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Proyecto-HNH-Energy-en-Magallanes-para-la-produccion-y-exportacion-de-hidrogeno-y-amoniaco-verde-600x298-1

MEGAPROYECTO QUÍMICO EN MAGALLANES FRENA SU ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA TENER "MAYOR TIEMPO PARA RESPONDER"