INSTITUTO BRITÁNICO DE PUNTA ARENAS INICIA NUEVA ETAPA ENFOCADO EN IDIOMAS PARA LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE MAGALLANES

Con más de 37 años de trayectoria liderando la enseñanza de idiomas en la Región de Magallanes, el Instituto Británico (British Institute) ha iniciado una nueva fase de apertura institucional y vinculación comunitaria. Así lo dio a conocer su reciente director, César Gómez Montiel, en una entrevista concedida al matinal "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones.

Gómez Montiel, profesional con 26 años de trayectoria en el rubro de la educación continua y capacitación —con pasos previos por Inacap, Santo Tomás, el CFT de Magallanes y Sence—, asumió la dirección con el firme objetivo de potenciar la presencialidad en las aulas tras las complejidades de la postpandemia y actualizar la oferta formativa adaptándola a las necesidades reales del desarrollo económico austral.

Idiomas aplicados: Desde la gastronomía hasta el hidrógeno verde

El director explicó que el instituto está expandiendo su tradicional enseñanza del inglés tradicional y las examinaciones oficiales de Cambridge hacia planes curriculares altamente especializados por sectores industriales.

"Estamos implementando cursos relacionados al inglés, por ejemplo, un inglés gastronómico y turístico, o un programa de portugués para garzones", detalló Gómez Montiel, argumentando el sostenido aumento de visitantes provenientes de mercados como Brasil. Asimismo, adelantó que la parrilla académica incorporará en el corto plazo un programa de inglés enfocado en el hidrógeno verde y un curso de inglés marítimo-portuario, con miras a fortalecer las capacidades técnicas locales frente a las grandes inversiones que proyecta la zona.

A la par del inglés, la institución refuerza su oferta en francés, alemán, portugués e incluso proyecta la implementación de español para extranjeros.

Defensa de la capacitación presencial y la franquicia tributaria

Durante el espacio radial, la autoridad académica abordó la coyuntura legislativa, manifestando su alivio tras el rechazo de los artículos 26 y 27 de la ley de reconstrucción que buscaban modificar el uso de la franquicia tributaria de capacitación. "Mantener la franquicia tributaria creo que fue bueno para Chile, los organismos técnicos (OTEC), las OTIC y las empresas", sostuvo Gómez Montiel.

Asimismo, hizo hincapié en que, si bien la pandemia impulsó las alternativas virtuales, el aprendizaje de un idioma requiere el factor humano: "Poco a poco estamos volviendo a la presencialidad (...) busca tener a un profesor frente a ti que te esté apoyando, guiando y escuchando en vivo tu pronunciación".

Expansión de convenios y alianza municipal

Con la meta de democratizar el acceso a los idiomas, el Instituto Británico se encuentra consolidando una serie de convenios con el tejido empresarial y social de la comuna. Tras firmar una alianza estratégica con Austro Chile (que agrupa a 52 empresas del sector turismo) y avanzar en acuerdos con Sogama, el director anunció un importante beneficio masivo.

"Prontamente vamos a lanzar el convenio con la Tarjeta Punta Arenas de la municipalidad", reveló Gómez Montiel, lo que permitirá que más de 55.000 usuarios mayores de 18 años, junto a sus cargas familiares directas, accedan a descuentos especiales para cursar estudios en la sede institucional de calle España 910.

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