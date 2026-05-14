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14 de mayo de 2026

SUBSECRETARIA DE LA MUJER, DANIELA CASTRO ARAYA, DESTACA AVANCES EN AUTONOMÍA ECONÓMICA Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN SU VISITA A MAGALLANES

Buenos días región.

subsecretariaminmujer

En el marco de su despliegue territorial por la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, la Subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, Daniela Castro Araya, participó en una entrevista en el programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones. Durante el encuentro, la autoridad abordó los pilares estratégicos de su gestión, con un fuerte énfasis en la descentralización, el fortalecimiento de la autonomía económica femenina.

​La Subsecretaria enfatizó que su visita busca recoger de primera mano las particularidades de las mujeres en las zonas extremas. Según Castro Araya, la equidad de género debe tener un enfoque territorial que reconozca las brechas de conectividad y empleo que afectan de manera diferenciada a las magallánicas.

Uno de los temas centrales fue la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, una herramienta que busca mejorar la respuesta institucional y judicial ante las agresiones. La autoridad destacó que esta legislación no solo endurece sanciones, sino que mejora la coordinación entre Carabineros, el Poder Judicial y el Ministerio de la Mujer para evitar la victimización secundaria.

Asimismo, se refirió al Sistema Nacional de Cuidados, subrayando que el Estado debe asumir un rol activo para aliviar la carga de las mujeres, quienes históricamente han ejercido estas labores de manera no remunerada, lo que limita su acceso al mundo laboral y su desarrollo personal.

Para la Subsecretaria Castro, la independencia financiera es clave para que las mujeres puedan romper ciclos de violencia. En este sentido, destacó los programas de capacitación y los convenios con otros ministerios para fomentar la inserción laboral de las mujeres en sectores tradicionalmente masculinizados, como la minería y la energía, industrias que tienen un gran potencial de crecimiento en la región.




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