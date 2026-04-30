30 de abril de 2026
OBSERVATORIO LABORAL MAGALLANES APORTA MIRADA TÉCNICA SOBRE OCUPACIONES Y DESAFÍOS DEL FUTURO PARA LA REGIÓN
Buenos días región.
Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Pablo Barrientos Lara, coordinador del Observatorio Laboral, junto a Francisca Astorga González, analista cuantitativa, abordaron el rol y funcionamiento del Observatorio Laboral de Magallanes y de la Antártica Chilena, instancia clave para comprender la dinámica del empleo en la región.
El Observatorio forma parte de una red nacional financiada por la Subsecretaría del Trabajo y es administrado en la región por INACAP desde 2019. Su principal objetivo es generar conocimiento territorial y sectorial sobre las ocupaciones más relevantes, entregando información sobre su oferta, demanda y los desafíos tecnológicos y socioecológicos que enfrentan las y los trabajadores.
Durante la conversación, se explicó que el Observatorio investiga y analiza las principales ocupaciones tanto a nivel regional como nacional, buscando identificar qué empleos se requieren y cómo evolucionan frente a los cambios del entorno. Para ello, se desarrollan encuestas, estudios en terreno y análisis de datos provenientes del Instituto Nacional de Estadísticas, lo que permite construir una base sólida de información sobre empleabilidad.
A partir de estos insumos, el Observatorio Laboral entrega evidencia a tomadores de decisiones mediante publicaciones, asistencia técnica, talleres formativos y participación en mesas sectoriales, contribuyendo así a mejorar la pertinencia de las políticas públicas en materia de formación y empleo.
Entre sus principales productos destaca el Termómetro Laboral, boletín mensual que monitorea indicadores como desocupación, ocupación y participación laboral. Asimismo, se desarrollan estudios de prospección laboral que analizan las demandas futuras del mercado, como el reciente informe sobre proyectos de inversión pública proyectados entre 2025 y 2035.
Otro de los ejes relevantes es el Estudio de Realidad Comunal, que busca identificar brechas en certificación, formación y capacitación, además de analizar fenómenos como la conmutación, estacionalidad y rotación laboral. Durante 2025, este trabajo se concentró en las comunas de Torres del Paine y Natales.
El Observatorio también impulsa talleres dirigidos a trabajadoras y trabajadores sobre tendencias del empleo, así como instancias de asistencia técnica para actores del sector público, gremios y el ecosistema formativo regional, consolidándose como una herramienta estratégica para anticipar los cambios del mercado laboral en Magallanes.
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Las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes se reunieron en Puerto Natales para avanzar en una propuesta de integración territorial por tierra y mar, reduciendo la dependencia de rutas a través de Argentina.
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