Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336if
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_3
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

30 de abril de 2026

OBSERVATORIO LABORAL MAGALLANES APORTA MIRADA TÉCNICA SOBRE OCUPACIONES Y DESAFÍOS DEL FUTURO PARA LA REGIÓN

Buenos días región.

observatoriolaboralmagallanes

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Pablo Barrientos Lara, coordinador del Observatorio Laboral, junto a Francisca Astorga González, analista cuantitativa, abordaron el rol y funcionamiento del Observatorio Laboral de Magallanes y de la Antártica Chilena, instancia clave para comprender la dinámica del empleo en la región.

El Observatorio forma parte de una red nacional financiada por la Subsecretaría del Trabajo y es administrado en la región por INACAP desde 2019. Su principal objetivo es generar conocimiento territorial y sectorial sobre las ocupaciones más relevantes, entregando información sobre su oferta, demanda y los desafíos tecnológicos y socioecológicos que enfrentan las y los trabajadores.

Durante la conversación, se explicó que el Observatorio investiga y analiza las principales ocupaciones tanto a nivel regional como nacional, buscando identificar qué empleos se requieren y cómo evolucionan frente a los cambios del entorno. Para ello, se desarrollan encuestas, estudios en terreno y análisis de datos provenientes del Instituto Nacional de Estadísticas, lo que permite construir una base sólida de información sobre empleabilidad.

A partir de estos insumos, el Observatorio Laboral entrega evidencia a tomadores de decisiones mediante publicaciones, asistencia técnica, talleres formativos y participación en mesas sectoriales, contribuyendo así a mejorar la pertinencia de las políticas públicas en materia de formación y empleo.

Entre sus principales productos destaca el Termómetro Laboral, boletín mensual que monitorea indicadores como desocupación, ocupación y participación laboral. Asimismo, se desarrollan estudios de prospección laboral que analizan las demandas futuras del mercado, como el reciente informe sobre proyectos de inversión pública proyectados entre 2025 y 2035.

Otro de los ejes relevantes es el Estudio de Realidad Comunal, que busca identificar brechas en certificación, formación y capacitación, además de analizar fenómenos como la conmutación, estacionalidad y rotación laboral. Durante 2025, este trabajo se concentró en las comunas de Torres del Paine y Natales.

El Observatorio también impulsa talleres dirigidos a trabajadoras y trabajadores sobre tendencias del empleo, así como instancias de asistencia técnica para actores del sector público, gremios y el ecosistema formativo regional, consolidándose como una herramienta estratégica para anticipar los cambios del mercado laboral en Magallanes.


subsecretariasalud

SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA PROMUEVE LA VACUNACIÓN DURANTE OPERATIVO EXTRAMUROS EN ZONA FRANCA DE PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

SUBDERE PARTICIPA EN ENCUENTRO "CHILE POR CHILE" DONDE GOBERNADORES DEL SUR IMPULSAN CONECTIVIDAD BIMODAL PARA LA MACROZONA AUSTRAL

Leer Más

Las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes se reunieron en Puerto Natales para avanzar en una propuesta de integración territorial por tierra y mar, reduciendo la dependencia de rutas a través de Argentina.

Las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes se reunieron en Puerto Natales para avanzar en una propuesta de integración territorial por tierra y mar, reduciendo la dependencia de rutas a través de Argentina.

chilexchile
nuestrospodcast
seremimopministro

SEREMI MOP DESARROLLA INTENSA AGENDA EN SANTIAGO Y SE REÚNE CON MINISTRO, SUBSECRETARIO Y DGOP

Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
observatoriolaboralmagallanes

OBSERVATORIO LABORAL MAGALLANES APORTA MIRADA TÉCNICA SOBRE OCUPACIONES Y DESAFÍOS DEL FUTURO PARA LA REGIÓN

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336if
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_3
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
VISITA CENTRO CUMPLIMIENTO RÍO DE LOS CIERVOS2

SEREMI DE JUSTICIA RESALTA LABOR DE INTERVENCIÓN QUE BRINDA CENTRO DE CUMPLIMIENTO JUVENIL

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_3
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
estudiantesSRJ

PROFESIONALES DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL APOYAN A ESTUDIANTES QUE SE FORMAN COMO MEDIADORES ESCOLARES