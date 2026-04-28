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28 de abril de 2026

CONCIERTO ORQUESTA DE LA PATAGONIA AUSTRAL SE PRESENTÓ EN EL TEATRO MUNICIPAL

La propuesta sinfónica reunió a músicos regionales y público local en una jornada marcada por un repertorio clásico y participación solista.

CONCIERTO DE LA PATAGONIA AUSTRAL (4)

Con una destacada asistencia de público se realizó este domingo el Concierto Orquesta de la Patagonia Austral en el Teatro Municipal José Bohr, instancia que reunió a músicos de la Orquesta de Cámara de la Universidad de Aysén y la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Magallanes en un mismo escenario.

La presentación contempló un programa de obras clásicas de compositores como Johann Strauss, Edvard Grieg y Ludwig van Beethoven, e incluyó la participación de la pianista magallánica Pilar Delgado como solista invitada, quien interpretó el Concierto para piano y orquesta en La menor, Op. 16, de Grieg.

La primera parte del concierto estuvo a cargo de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Magallanes, dirigida por Ricardo Colima, mientras que la segunda parte fue interpretada por la Orquesta de Cámara de la Universidad de Aysén, bajo la dirección de Héctor Méndez, con la ejecución de la Sinfonía N°3 en Mi bemol mayor, Eroica de Beethoven.

Maribel Valle, profesional del área de Cultura del municipio, valoró la realización de este encuentro musical, destacando que "fue un concierto que reunió por primera vez a ambas orquestas en el Teatro Municipal, con un repertorio variado y más de 35 músicos en escena, además de la participación de la pianista Pilar Delgado en el piano Bechstein del teatro".

Desde el público, la recepción fue positiva. "Lo encuentro espectacular, no siempre se tiene la posibilidad de ver un espectáculo así en la ciudad", señaló Sofía Oyarzún, asistente a la jornada.

Desde el municipio destacaron que este tipo de actividades forman parte de la programación de la Cartelera Cultural 2026 abierta a la comunidad, la que continuará durante las próximas semanas con nuevas presentaciones musicales y escénicas en distintos espacios de la comuna.

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MUNICIPIO CELEBRARÁ EL DÍA INTERNACIONAL DEL JAZZ CON CONCIERTO Y MASTER CLASS

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