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13 de junio de 2026

CABO DE HORNOS PARTICIPÓ EN ENCUENTRO DE COMUNIDADES PORTAL PARA FORTALECER EL TURISMO Y LA CONSERVACIÓN EN LA PATAGONIA

​La instancia reunió a autoridades de las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes para abordar desafíos vinculados al desarrollo turístico y la gestión de áreas protegidas.

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El alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, participó en el VIII Encuentro de la Alianza Suprarregional Estrategia de Comunidades Portal de las Áreas Protegidas de la Patagonia Chilena, realizado en dependencias del Gobierno Regional de Los Lagos. La actividad congregó a representantes de las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes para fortalecer el trabajo conjunto entre las comunidades vinculadas a áreas protegidas.

La alianza, que reúne a 26 municipios de tres regiones, busca visibilizar la importancia de las áreas protegidas y su aporte al desarrollo local. La edición 2026 tuvo además un significado especial al coincidir con la conmemoración de los 100 años del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, la primera área protegida creada en Chile.

Durante la jornada participaron autoridades nacionales relacionadas con el turismo, la biodiversidad y la administración de áreas protegidas. El encuentro permitió abordar los desafíos que enfrenta la Patagonia ante el aumento del flujo de visitantes y la necesidad de compatibilizar el desarrollo turístico con la conservación de los ecosistemas.

En este contexto, el alcalde Patricio Fernández destacó la importancia de avanzar en mecanismos que permitan que los beneficios del turismo lleguen a las localidades que reciben visitantes. Asimismo, planteó la necesidad de generar herramientas que contribuyan al financiamiento de iniciativas locales y al fortalecimiento de la gestión en áreas protegidas.

Por su parte, la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, valoró la continuidad de esta gobernanza suprarregional, destacando el trabajo coordinado entre municipios y gobiernos regionales. La participación de Cabo de Hornos reafirma el interés de la comuna por impulsar un desarrollo turístico vinculado a la conservación y al fortalecimiento de las comunidades del extremo austral del país.


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MUNICIPIO Y SUBSECRETARÍA DE TURISMO BUSCAN FORTALECER A PUNTA ARENAS COMO PUERTA DE ENTRADA A LA ANTÁRTICA

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