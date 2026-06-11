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11 de junio de 2026

ACTIVADOS CAPACITA A FUNCIONARIOS ENAP EN TIERRA DEL FUEGO

El taller a cargo del neurólogo del Hospital Clínico de Magallanes Dr. Javier Gaete, enfatizó que los accidentes cerebrovasculares constituyen una de las principales causas de muerte y discapacidad en Chile.

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En el marco de la iniciativa regional “ACtiVados”, recientemente se realizó un taller educativo dirigido a los trabajadores de la Planta Posesión de ENAP Magallanes. La actividad contó con la participación de 35 funcionarios y estuvo orientada a aumentar la conciencia sobre el accidente cerebrovascular (ACV), sus signos más frecuentes, medidas de prevención y la conducta inmediata recomendada ante su sospecha.

El taller a cargo del neurólogo del Hospital Clínico de Magallanes Dr. Javier Gaete, enfatizó que los accidentes cerebrovasculares constituyen una de las principales causas de muerte y discapacidad en Chile. “Ante la urgencia de la atención temprana —resumida en el lema “tiempo es cerebro”— y considerando que una de cada cuatro personas en el país no reconoce ningún síntoma de ACV, en 2025 lanzamos en la región la iniciativa “ACtiVados”, indicó el facultativo.

Agregando el Dr. Gaete que, “este programa de formación inédito a nivel país, tiene como objetivo reducir los tiempos de respuesta y mitigar las secuelas de esta emergencia médica mediante educación y capacitación dirigida a la comunidad y a organizaciones públicas y privadas de la región”.

Durante la charla los funcionarios de ENAP, se informaron de manera clara y práctica qué es un ACV, cómo identificar los signos clave —parálisis facial unilateral, pérdida de fuerza en un brazo y dificultad para hablar— y la importancia de activar de inmediato el servicio prehospitalario SAMU ante la aparición de estos síntomas. Además, se abordaron estrategias de prevención centradas en la modificación de factores de riesgo prevenibles, como el sedentarismo, la alimentación no saludable, la obesidad, el tabaquismo, el consumo de alcohol, la hipertensión arterial, la diabetes, la dislipidemia, las enfermedades cardíacas y factores psicosociales como el estrés y la depresión.

Según evidencia disponible, hasta un 80% de los ACV podrían evitarse mediante cambios en los hábitos de vida, el adecuado control de enfermedades crónicas y la implementación de campañas de educación comunitaria. En este sentido, “ACtiVados” ofrece capacitaciones diseñadas para que el personal de instituciones y empresas identifique de forma temprana los síntomas de alarma y active los protocolos de emergencia, acortando el tiempo desde la aparición de los signos hasta la atención en la Unidad de Emergencia del Hospital Clínico de Magallanes.

La iniciativa cuenta con el respaldo institucional de la SEREMI de Salud de Magallanes, del Servicio de Salud Magallanes y del Hospital Clínico de Magallanes. Su propósito es expandirse a más empresas, establecimientos educacionales y espacios públicos para crear entornos informados y preparados, con el fin de reducir el impacto de los ACV en la región.

nicolas del fierro asofind

FUNCIONARIOS PÚBLICOS ABORDARON AJUSTES PRESUPUESTARIOS, ATENCIÓN CIUDADANA Y FALTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN MAGALLANES

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