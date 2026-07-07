DIRECTORIO RATIFICA A JULIO FRIEDMANN COMO GERENTE GENERAL DE ENAP

Tal como lo expresó ayer el presidente de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), Cristián Muga, la administración cuenta con la confianza del Directorio y el gerente general, Julio Friedmann, continuará encabezando el equipo ejecutivo.

Friedmann, quien es ingeniero civil de la Universidad de Chile, asumió el puesto en noviembre de 2022, tras un proceso de selección liderado por head hunter.

El 2025, Enap completó cinco años consecutivos de resultados positivos, logrando reducir en más US$2.000 millones la deuda desde 2022 y alcanzando récords de producción.

“La actual administración tiene a su haber los mejores resultados jamás obtenidos en la historia de la empresa. Sin embargo, no podemos vivir de éxitos del pasado. El desafío actual, en un contexto que prevemos con márgenes más estrechos, es gestionar necesidades urgentes como la disminución de costos, la estabilidad de la operación, el pleno cumplimiento ambiental y la creación de nuevas fuentes de ingresos. Desde el Directorio, creemos que Julio Friedmann es la persona adecuada para liderar la administración en este período”, explicó el presidente del Directorio, Cristián Muga.