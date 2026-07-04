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4 de julio de 2026

EXPERTA EXPLICA QUÉ DERECHOS TIENEN LOS CONSUMIDORES SI CAMBIAN LA FECHA O EL RECINTO DE LOS CONCIERTOS DE BTS

​La especialista en Derecho del Consumidor señaló que modificaciones relevantes en las condiciones del evento pueden dar lugar a la devolución del dinero de la entrada y, dependiendo del caso, a eventuales acciones por los gastos asociados.

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La posibilidad de que los conciertos de BTS programados para octubre sufran cambios de fecha o de recinto ha generado incertidumbre entre miles de fanáticos que ya adquirieron sus entradas. En ese contexto, la abogada y académica especialista en Derecho del Consumidor de la Universidad del Alba, Nicole Urzúa Morales, explicó cuáles son los derechos que asisten a los consumidores frente a eventuales modificaciones del espectáculo.

Según la especialista, cuando una persona compra una entrada lo hace considerando condiciones esenciales como la fecha, el lugar y las características del evento. Si estos elementos cambian de forma significativa y el asistente no puede concurrir, podría tener derecho a solicitar la devolución del dinero de la entrada, dependiendo de las circunstancias y de la aplicación de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores.

La académica agregó que una eventual reubicación del concierto a otra región podría implicar costos adicionales para quienes ya planificaron su viaje, por lo que corresponde que la productora entregue información clara y oportuna, además de ofrecer alternativas razonables. Respecto de gastos como pasajes, alojamiento o permisos laborales, indicó que estos no se restituyen automáticamente, aunque podrían ser considerados en una eventual solicitud de indemnización si existe un perjuicio atribuible al organizador.

Finalmente, la especialista recomendó a quienes ya compraron entradas conservar toda la documentación relacionada con la compra, incluyendo comprobantes, reservas y comunicaciones oficiales, además de mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales mientras no exista una decisión definitiva sobre el desarrollo de los conciertos.

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