COMENZÓ LA ENTREGA DE ENTRADAS PARA LA GALA DE LA ORQUESTA LATINOAMERICANA

Con un repertorio que rescata la identidad y la riqueza cultural del continente, la Orquesta Latinoamericana del Teatro Municipal de Punta Arenas realizará el próximo lunes 6 de julio su octava gala artística. El concierto, titulado "Raíces de Fuego, Sinfonía de los Pueblos Latinoamericanos", marcará el inicio del ciclo de galas de los elencos municipales correspondientes al primer semestre.





"Comenzamos con la gala de nuestros elencos del primer semestre junto a un elenco de primer nivel, que es una agrupación relativamente nueva, con cuatro años de trayectoria. La Orquesta Latinoamericana ha preparado este concierto con mucho cariño junto a sus 25 músicos", señaló el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.





Por su parte, la profesional de Cultura del municipio, Maribel Valle, destacó que esta presentación refleja el trabajo permanente desarrollado por la agrupación. "Presentarán un concierto denominado Raíces de Fuego, Sinfonía de los Pueblos Latinoamericanos. Además, sorprenderán al público con nuevas interpretaciones. Es una orquesta que ha tenido un desarrollo sostenido y que también ha realizado presentaciones y giras en escenarios nacionales", indicó.

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Las invitaciones para asistir al concierto son gratuitas y comenzaron a entregarse el jueves 2 de julio, entre las 15:00 y las 19:00 horas, en el Teatro Municipal y en Unimarc Sur. En tanto, el viernes 3 de julio la distribución continuará, en el mismo horario, exclusivamente en el Teatro Municipal.