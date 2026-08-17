SEREMI DE GOBIERNO ASEGURA QUE FONDO COMÚN MUNICIPAL NO SE VERÁ AFECTADO POR EXENCIÓN DE CONTRIBUCIONES PARA MAYORES DE 65 AÑOS

La aplicación del beneficio que permitirá a las personas mayores de 65 años quedar exentas del pago de contribuciones no debería generar una merma en los recursos destinados a las municipalidades, de acuerdo con lo señalado esta mañana por el seremi de Gobierno de Magallanes, Ángel Roa Alegría, durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

El representante del Ejecutivo explicó que la medida fue incorporada dentro de los acuerdos alcanzados durante la discusión del plan de reconstrucción y destacó que se trata de un beneficio de carácter voluntario, por lo que cada persona podrá decidir anualmente si se acoge o no a la exención.

“Efectivamente bueno acá yo creo que lo más importante es que dentro del plan de reconstrucción se logra aprobar este punto. Que es un acto social que nosotros reconocemos a nuestros adultos mayores como personas que han servido toda una vida han dado toda su vida para poder servir a nuestro país y hoy día como un acto de retribución se les permite el no pago de contribuciones a todos aquellos que están sobre los 65 años, que hay que mencionar que es voluntario”, señaló Roa.

El seremi agregó que la aplicación del beneficio no implica que todas las personas mayores deban acogerse obligatoriamente a él, ejemplificando con el caso del ministro Alvarado, quien habría manifestado su decisión de continuar pagando sus contribuciones mientras se mantenga en el cargo.

“Por ejemplo, en el caso del ministro Alvarado, él también lo dijo en un punto de prensa que tuvo. Que él mientras sea ministro no se va a acoger a este no pago de contribuciones. Entendiendo que hoy día su situación le permite pagar con las contribuciones que por la vivienda que él tiene, entonces eso es muy importante de entender porque muchas veces se asume que todos van a usar sí o sí este este beneficio cuando la realidad es que todos los años las personas van a poder ir decidiendo si es que realmente. ¿Se les hace necesario tomar este beneficio o no?”, explicó.

Gobierno asegura compensación para municipios

Uno de los principales puntos abordados durante la entrevista fue la inquietud que podría generar la eliminación del pago de contribuciones en aquellas municipalidades que dependen en mayor medida de estos ingresos y del Fondo Común Municipal.

Roa sostuvo que el acuerdo alcanzado contempla mecanismos destinados a evitar que la medida termine afectando las finanzas municipales, señalando que una parte de los recursos será entregada directamente a las municipalidades que dejen de percibir dichos ingresos y otra será destinada al Fondo Común Municipal.

“Efectivamente, lo que lo que se logró dentro de este acuerdo, porque esta fue la última medida que se aprobó en la comisión mixta se logró de que el 100% de El no pago de contribuciones fuera cubierto a través de una parte que va a ser entregada a las municipalidades que no van a recibir ese pago de contribuciones. Y otra parte va a ir al fondo como municipal, cubriéndose la totalidad que aproximadamente de 190.000 millones”, afirmó.

Frente a la posibilidad de que algunos municipios de la región pudieran verse perjudicados por una eventual reducción de ingresos, el seremi fue enfático en descartar ese escenario bajo la fórmula actualmente contemplada.

“No va a haber entonces una situación de financiamiento que se pueden haber afectado a la algunos municipios. Bajo este contexto, lo que ha estado pasando en la última jornada. No, no se verían afectados ahora”, sostuvo.

Roa reconoció, eso sí, que existe una discusión respecto de la forma en que se distribuirían los recursos entre las distintas municipalidades, pero planteó que ese debate corresponde a una etapa posterior.

“Lo que sí hay algunos sectores que lo que abogan es porque este porcentaje que va a las arcas de aquellas municipalidades que no van a tener este pago de contribuciones debería ser redistribuida y eso puede ser parte de otra discusión, pero acabar para nosotros lo importante. Era primero que nuestros adultos mayores no pagaran contribuciones. Y que el fondo común municipal no se viese afectado por este. Esta merma que se iba a producir que efectivamente dentro de nuestra región hay muchas municipalidades que dependen de este fondo común municipal”, indicó.

Medio ambiente y llamado a no confiarse frente al vapeo

Durante la conversación, el seremi también realizó un balance de las últimas cuentas públicas sectoriales desarrolladas en la región, entre ellas la correspondiente al área de Medio Ambiente.

Roa destacó las acciones de concientización ambiental impulsadas en distintos espacios, incluyendo actividades de limpieza de sectores costeros con estudiantes y acciones desarrolladas en Zona Franca.

“Fue una cuenta pública que nos permitió ver todo el trabajo que se ha ido realizando durante estos 5 meses que llevamos como gobierno, pero también lo que se venía realizando desde atrás, también el trabajo que está proyectado hacia futuro. Y también las medidas que se van tomando, sobre todo con la parte social”, comentó.

En materia de salud pública, el seremi abordó además los resultados de la Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes y destacó que, según los antecedentes presentados durante la actividad en la que participó, Magallanes presenta cifras favorables respecto del consumo de tabaco y vapeadores entre adolescentes y jóvenes.

“Los resultados son muy favorables para nuestra región en comparación con el resto del país. Hoy día tenemos adolescentes y jóvenes dentro de nuestra región, que equivalen al 3,3%, tanto en el consumo de tabaco como en el consumo de vapeadores, pero también hay que hacer un llamado a no confiarse”, señaló.

El vocero de Gobierno puso especial énfasis en el desafío que representa el uso de vapeadores y valoró que sean los propios estudiantes quienes participen en la difusión de información hacia sus pares.

“Quién mejor que ellos para darle a entender a sus pares lo que puede significar el consumo de vapeadores que muchas veces no, no se no se tiene tanta profundidad en cuanto al daño que puede producir, que puede ser igual o mayor incluso que el consumo de tabaco no lo sé, dimensiona, no se dimensiona”, sostuvo.

Valoración a la dirigencia social

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue el trabajo de las organizaciones sociales y la conmemoración del mes de la dirigencia social y comunitaria.

Roa destacó especialmente el rol que cumplen los dirigentes vecinales y sociales como vínculo entre las comunidades y el Estado, valorando que muchos desarrollen esta labor durante décadas y de manera voluntaria.

“El trabajo entre el estado y la dirigencia es muy importante y lo otro. Es que las diligencias todo esto lo hacen de forma desinteresada. Detrás de esto, ellos dedican tiempo, dedican recursos y lo hacen de buena voluntad. Eso es algo que le hace muy bien a nuestro país”, afirmó.

El seremi también planteó la necesidad de incentivar la incorporación de nuevas generaciones a las organizaciones comunitarias.

“No podemos perder que las nuevas generaciones dejen de involucrarse en este trabajo social que puede marcar muchas vidas. Entonces eso es parte y yo creo que de la identidad que hemos tenido. Por años como chilenos y que es muy importante poder impregnar en las nuevas generaciones, porque sí es verdad. Hay muchas personas que llevan toda una vida involucrada, pero hoy día también necesitamos reencantar a las nuevas generaciones con El Mundo dirigencial”, manifestó.

En esa línea, explicó que la División de Organizaciones Sociales de la Seremi de Gobierno desarrolla durante el año distintas capacitaciones destinadas a fortalecer las capacidades de los dirigentes, incluyendo formación en liderazgo y formulación de proyectos.

Magallanes como plataforma científica y antártica

La descentralización también fue parte de la conversación, particularmente a partir de las recientes visitas de autoridades nacionales a la región y de la realización de cuentas públicas sectoriales en distintas comunas.

Roa destacó especialmente la presencia de autoridades del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y sostuvo que el despliegue territorial permite que las autoridades nacionales conozcan directamente las particularidades de Magallanes.

“Eso para nosotros es muy gratificante porque como recién mencionabas Christopher. La otra ministra que estuvo hace poco también en la zona, fue la ministra de Desarrollo Social y familia, que dio su cuenta pública desde puerto Williams y no solamente han estado durante estos 5 meses viniendo ministro, han estado visitando. También subsecretario”, señaló.

El seremi remarcó que las características geográficas de la región hacen especialmente relevante que las autoridades nacionales conozcan directamente el territorio.

“Porque una cosa es. Conocer Magallanes desde Santiago y otra cosa es venir al territorio, tener que tomar el avión o tener que tomar un ferry y llegar a una localidad que muchas veces. Si no se llega a través de avión no se puede llegar. Es muy importante para para entender cuando nosotros mandamos un reporte a Santiago diciendo de que. Nos vamos a demorar un día en visitar una comuna. Si no se está acá no se entiende”, explicó.

En cuanto al desarrollo científico, Roa destacó la posición estratégica de Magallanes y la Antártica, planteando que la región debe ser considerada no solamente desde su condición de zona extrema, sino también por sus potencialidades.

“Para nosotros Magallanes no es solamente una región extrema y difícil, es una región de oportunidades, realmente nuestra región tiene muchas potencialidades que se pueden aprovechar, no solamente por el lado productivo. Sino también por el lado científico de un laboratorio natural que merece. Ser explotado en el buen sentido de la palabra”, afirmó.

Gobierno apunta a reforzar agenda antártica

Consultado por las proyecciones del Ejecutivo en materia antártica, el seremi confirmó que existe una intención de fortalecer el vínculo entre Magallanes y el territorio antártico, señalando incluso que el Presidente tendría contemplado realizar un gabinete en territorio antártico durante los próximos meses.

“Sí, efectivamente, es parte de Del sentir del presidente. Por lo mismo, él tiene pensado en algún minuto dentro de estos meses, hacer también un gabinete dentro del territorio antártico”, sostuvo.

Roa también destacó el rol que podría desempeñar Magallanes como plataforma logística y de conexión con la Antártica, vinculando esta estrategia con proyectos de infraestructura actualmente en desarrollo.

“Esta puede tiene la potencialidad de convertirse en la puerta de entrada para todo el trabajo que se va a realizar dentro de los próximos años en el territorio, pero para ello tenemos que ir concretando el los trabajos que se están realizando ahí, por ejemplo, el muelle multipropósito que está actualmente construyéndose en puerto Williams. Es una muestra de ello y dentro de nuestra. De punta Arenas también tenemos que seguir avanzando en esa línea, pero las voluntades están”, indicó.

Seguridad: refuerzo fronterizo y futura formación de Carabineros

Finalmente, el seremi abordó los lineamientos de seguridad impulsados por el Gobierno y su eventual aterrizaje en Magallanes, destacando que la región presenta cifras de criminalidad diferentes a otras zonas del país, aunque llamó a no bajar la guardia.

“Primero mencionar de que nuestra región tiene una ventaja con respecto al resto del país. Cuando 1 analiza por ejemplo. La cuenta pública que tuvo carabineros hace una semana atrás y la cantidad de detenciones que se producen dentro de nuestra región, los números son muy bajos en comparación. A otros territorios a otras regiones del país, entonces eso es una ventaja que nosotros tenemos, pero que no es tan no es un llamado a confiarnos”, manifestó.

En ese contexto, Roa relevó la necesidad de continuar fortaleciendo el control de los pasos fronterizos y la coordinación entre los distintos organismos encargados de seguridad.

“Tenemos que seguir reforzando efectivamente. Esto pasos fronterizos para evitar que desde fuera pueda entrar droga puedan entrar armas y pueda generarse el tráfico de sustancias o mercancía ilícita entonces ahí el seremi de seguridad tiene un trabajo inter agencial donde trabaja de la mano con carabineros con policía de investigaciones, con aduanas, con policía marítima”, señaló.

Asimismo, valoró el anuncio relacionado con una escuela de formación de Carabineros, iniciativa que, a su juicio, permitiría aumentar la dotación policial disponible en la región.

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