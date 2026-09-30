30 de septiembre de 2026
INCAUTAN 4.5 KILÓMETROS DE REDES CENTOLLERAS EN PUNTA ARENAS
Desde Sernapesca recordaron, además, que las hembras están en veda permanente, por lo que no pueden ser capturadas y que está prohibido procesar el recurso a bordo de las embarcaciones.
GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA ENCABEZA 10ª VERSIÓN DE LA MESA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL
La instancia, que se desarrolló los días 9 y 10 de septiembre en el Salón Nelda Panicucci, contempló presentaciones sobre los avances y desafíos del Gobierno Regional de Magallanes en materia de transformación digital, implementación de la Ley N.º 21.180, experiencias de interoperabilidad, mesas regionales y talleres de trabajo.
La instancia, que se desarrolló los días 9 y 10 de septiembre en el Salón Nelda Panicucci, contempló presentaciones sobre los avances y desafíos del Gobierno Regional de Magallanes en materia de transformación digital, implementación de la Ley N.º 21.180, experiencias de interoperabilidad, mesas regionales y talleres de trabajo.