INCAUTAN 4.5 KILÓMETROS DE REDES CENTOLLERAS EN PUNTA ARENAS

Con el fin de asegurar la sustentabilidad de uno de los recursos marinos más importantes para la región de Magallanes, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), en conjunto con la Armada de Chile, realiza diversas fiscalizaciones en zonas de pesca para garantizar que la extracción de centolla se lleve a cabo exclusivamente mediante el uso de jaulas.

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Sin embargo, durante un operativo de fiscalización desarrollado en Punta Arenas, se sorprendió una embarcación que aparentemente desarrollaba la actividad utilizando solo las jaulas que mantenía visibles sobre la borda. No obstante, al realizar la inspección, los fiscalizadores encontraron 23 sacos que tenían un total de 4,5 kilómetros de redes centolleras, las que fueron incautadas.

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Además, se cursó una citación al Juzgado Civil de Punta Arenas. Ximena Gallardo, directora regional de Sernapesca en Magallanes, comentó: "Las redes centolleras están prohibidas, y generan un grave daño al ecosistema, no solo porque son un arte poco selectivo para las centollas, sino porque, además, son un riesgo en el tránsito de grandes cetáceos. Vamos a mantener las fiscalizaciones para asegurar que la actividad centollera se desarrolle cumpliendo con las exigencias normativas".

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Desde Sernapesca recordaron, además, que las hembras están en veda permanente, por lo que no pueden ser capturadas y que está prohibido procesar el recurso a bordo de las embarcaciones.