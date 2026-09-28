NUBOX LLAMA A LAS PYMES A PLANIFICAR Y ASESORARSE ANTE LOS CAMBIOS ASOCIADOS A LA LEY DE 40 HORAS

La adaptabilidad laboral y los desafíos que enfrentan las pequeñas y medianas empresas ante la reducción progresiva de la jornada laboral fueron abordados esta mañana en Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, por Víctor Cárcamo, Head of Product de Nubox. Durante la entrevista, explicó que la Ley de 40 Horas se encuentra en una implementación gradual, con una jornada de 42 horas semanales durante 2026 y el objetivo de llegar a 40 horas en 2028.

Cárcamo destacó que uno de los principales desafíos para las Pymes es mantener la productividad frente a una menor cantidad de horas trabajadas, especialmente en actividades que requieren presencialidad o que presentan períodos de alta demanda. En este contexto, relevó la importancia de la planificación, la digitalización y el conocimiento de los ciclos de actividad de cada empresa para organizar de mejor manera los recursos y las jornadas laborales.

El representante de Nubox también explicó la propuesta que se encuentra en discusión para ampliar de cuatro a 16 semanas el período de referencia utilizado para distribuir las horas de trabajo, mecanismo que permitiría una mayor flexibilidad para enfrentar las características particulares de distintos sectores productivos, como turismo y agricultura. La iniciativa continúa en tramitación y, según precisó, no modifica el objetivo de alcanzar las 40 horas semanales, sino que busca ampliar las alternativas para distribuirlas, considerando además el diálogo entre empleadores, trabajadores y organizaciones sindicales.

Finalmente, Cárcamo enfatizó la necesidad de que las Pymes se asesoren adecuadamente frente a los cambios laborales, destacando el rol de los contadores para interpretar la normativa y prevenir incumplimientos. En paralelo, relevó el aporte de la tecnología para simplificar procesos administrativos y contables, señalando que Nubox cuenta con más de 15 mil clientes y desarrolla soluciones orientadas tanto a estudios contables como a pequeñas y medianas empresas.





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