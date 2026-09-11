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11 de septiembre de 2026

LABORATORIO DE INNOVACIÓN TERRITORIAL REUNIÓ A SANTO TOMÁS, SECTOR PRIVADO Y EMPRENDEDORES

Diferentes actores del sector productivo, académico y del emprendimiento se reunieron para abordar las principales temáticas que afectan a la región.

LABORATORIO DE INNOVACIÓN TERRITORIAL (5)

Una mesa de trabajo entre distintos actores del sector productivo de la región de Magallanes, emprendedores y academia se desarrolló en las dependencias de la sede Punta Arenas de Santo Tomás. La actividad correspondió a la primera de cuatro sesiones, en la que se conversó sobre energía y el impacto de su consumo en Magallanes. El Laboratorio de Innovación Territorial busca, además, conectar las carreras de la casa de estudios con los distintos ejes de desarrollo regional.

 
Valeska Acevedo, Rectora de Santo Tomás Punta Arenas, manifestó que "hoy estuvimos en nuestra primera actividad de innovación y vinculación con el medio. Realizamos la primera sesión de cuatro de una actividad llamada Laboratorio de Innovación Territorial, donde estamos vinculando los distintos ejes de desarrollo con representantes de las carreras que guardan relación con ellos. La idea final es que se puedan detectar problemas reales de la industria y que nuestros estudiantes sean un aporte, que se involucren y sean parte de la solución. Ese es nuestro objetivo, y por lo mismo se convierte en un hito, porque es la primera vez que lo hacemos en nuestra sede, así que estamos muy satisfechos con lo logrado".

 
Por su parte, Gerardo Otzen, médico veterinario y presidente de la Asociación de Ganaderos de Magallanes (Asogama), señaló que "fue muy interesante la reunión, porque permitió al sector privado conversar con el sector académico y conocer los distintos temas en los que podríamos estar desarrollando ideas en conjunto. Es fundamental que los estudiantes y las universidades tengan contacto permanente con el sector privado, porque al final los jóvenes se van a desarrollar ahí. Por lo tanto, debe existir una comunicación que nos lleve a trabajar en conjunto".

 
Desde la perspectiva turística, Sara de Mayusta, gerente de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST), indicó que "para nosotros es fundamental estar presentes en estas instancias que nos acercan a la academia y a los futuros profesionales, y poder aportar con nuestros requerimientos, distintas visiones y estrategias. Incorporar a nuestros profesionales con Santo Tomás es fundamental, importante, y sé que traerá muy buenos frutos".

 
Asimismo, Pedro Martin Reyes, gerente de operaciones de Gasco Magallanes, comentó que "estas conversaciones, pensando en el futuro de Magallanes y en la relación que tiene Gasco con la academia, son importantes y están muy vinculadas con uno de los grandes propósitos de nuestra empresa en la región: el desarrollo energético y las soluciones para el desarrollo regional. Trabajar con Santo Tomás nos ha permitido entregar una visión de futuro sobre lo que hacemos y cuáles son nuestras expectativas respecto al estudiantado, porque el gas natural lleva muchos años en la región y va a continuar. Lo que esperamos de la academia es que se desarrollen conocimientos y experiencias en torno a cómo funciona el gas en Magallanes y cómo nos preparamos para el futuro con las nuevas energías. Este tipo de reuniones son altamente productivas, sobre todo porque reúnen a una diversidad de actores de la región que ayudarán a que sigan funcionando los sectores energético, turístico y ganadero, en función de objetivos comunes".

 
Se espera que, tras estas cuatro sesiones del Laboratorio de Innovación Territorial, se logren identificar problemáticas concretas del sector energético, ganadero y turístico de la región, de manera que estudiantes y futuros profesionales puedan aportar con soluciones aplicables a los desafíos que hoy enfrenta Magallanes. La instancia continuará abordando, en sus próximos encuentros, otros ejes de desarrollo regional definidos junto a los representantes del sector productivo y académico.

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