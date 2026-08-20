ENAMI Y UNIVERSIDAD DE MAGALLANES FIRMAN CONVENIO PARA LABORATORIO DE ANÁLISIS DE ORO

La Empresa Nacional de Minería ENAMI formalizó un convenio estratégico con la Universidad de Magallanes (UMAG) para implementar un laboratorio de análisis de oro, marcando un hito en el desarrollo de la minería aurífera del extremo austral chileno.

El acuerdo, suscrito en Punta Arenas, busca fortalecer la cadena de valor de la pequeña minería de oro aluvial mediante la transferencia de conocimientos, metodologías y buenas prácticas analíticas. Yerko González, gerente de Fomento de ENAMI, explicó que la iniciativa responde a la expansión territorial de la estatal: "Como empresa queremos expandir ENAMI en todo el país y abrir nuevas oportunidades de negocio. Nuestro objetivo es establecer la compra de oro aluvial para la minería de pequeña escala, y uno de los pasos clave es poder tener un laboratorio donde analizar el oro de los pequeños mineros de la zona".

Formalización y transferencia tecnológica

El convenio define un marco de colaboración enfocado en determinación de ley de oro, control de calidad de laboratorio y procesos mineros asociados. Por parte de UMAG, el rector José Maripani consideró la alianza como una oportunidad estratégica: "Nosotros como universidad podemos contribuir con laboratorios, actividad de difusión, información y desarrollar capacidades para que esta industria pueda formalizarse".

La iniciativa apunta específicamente al fortalecimiento de capacidades técnicas regionales para la minería aurífera, con énfasis en formalización y comercialización de minerales. Ambas instituciones buscan respaldar mecanismos formales de transacción que cumplan con estándares de calidad y regulación minera.

Participación institucional y contexto regional

En la ceremonia participaron autoridades mineras y académicas regionales: el Seremi de Minería Óscar Basualdo, el secretario general universitario Mario Garay, el vicerrector de Investigación, Innovación y Posgrado Máximo Frangópulos, y el decano de Ingeniería Claudio Gómez.

Durante su visita a la región, el equipo de ENAMI participó también en la "Jornada de Minería magallánica" organizada por la Seremi de Minería y Sernageomin en el auditorio de Inacap, reforzando el posicionamiento de la pequeña minería aurífera como sector productivo con potencial territorial en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Fuente: reporteminero.cl