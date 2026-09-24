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24 de septiembre de 2026

ESCRITOR MAGALLÁNICO DIONISIO SEISSUS PRESENTARÁ SU VOLUMEN DE CUENTOS "KARUKINKÁ"

Este volumen de cuentos es publicado por la Editorial LOM y será presentado en el Espacio Comunitario "La Idea" (Mejicana 252, Punta Arenas) el próximo lunes 28 de septiembre a las 19.30 horas.

Dionisio Seissus

"Karukinká" es el nombre usado por el pueblo Selk' nam para nombrar su tierra ancestral, la Isla Grande de Tierra del Fuego. Y también es el título del nuevo libro del escritor de origen magallánico Dionisio Seissus, que reúne un conjunto de cuentos que transcurren en Chile y Argentina a lo largo del último siglo. El volumen abre con el cuento homónimo al título del libro, un breve relato sobre una joven selk´nam llamada Kre y su relación con Julius Popper, aventurero rumano tristemente famoso por sus cacerías de indígenas. Le siguen dieciséis cuentos, que incluyen la gran masacre de obreros en la Patagonia a principio de los años 20 del siglo pasado, un niño que vive el día del Golpe de Estado de 1973 desde su casa y un militar que investiga a unos espías que pasan información a Argentina en 1978.

Ramón Díaz Eterovic (Premio Nacional de Literatura 2025) presenta así esta publicación. "Se trata de una pasada por acontecimientos históricos, contemporáneos y reconocidos que nos sumergen en los hechos con notable maestría y nos develan cuán complejos y brutalmente tiernos y crueles podemos llegar a ser los seres humanos", explica. Para el presentador, "Karukinká" muestra a un narrador que consigue generar interés y emoción con las historias que cuenta. "Sabe dar vitalidad y actualidad a los temas que aborda y seguramente será todo un hallazgo para quienes exploren por primera vez los cuentos de Dionisio Seissus, un escritor que se instala con mérito propio entre los destacados cultores del cuento en la actualidad", recomienda.

Dionisio Seissus (1962, Punta Arenas, Chile) es sociólogo de profesión, con estudios de Ingeniería Civil y un magíster en Marketing. A los quince años fue cofundador del Centro de Escritores Jóvenes de Magallanes. En 1980 se trasladó a Santiago para ingresar a la Universidad de Chile, donde participó de los talleres literarios de la Agrupación Cultural Universitaria de la Escuela de Ingeniería y colaboró con la revista "Claridad". Ha tomado en la Escuela de Escritores de Madrid cursos de relato breve y de novela. Publicó su primer libro de relatos, "Un tenue aleteo", el 2022 (RIL editores); el relato "Dos cosas debes saber, m'hijo" de ese libro fue publicado en la revista "Quimera" de España el 2021. "Karukinká" es su segundo libro de relatos, uno de los cuales, "Día once", fue publicado en la revista Quimera el 2024.

Este volumen de cuentos es publicado por la Editorial LOM y será presentado en el Espacio Comunitario "La Idea" (Mejicana 252, Punta Arenas) el próximo lunes 28 de septiembre a las 19.30 horas. El evento contará con una presentación a cargo del académico de la Universidad de Magallanes Dr. Oscar Barrientos Bradasic y cuenta con el apoyo de la Unidad de Artes, Culturas y Patrimonios UMAG. La entrada es liberada y la invitación abierta a toda la comunidad magallánica.



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