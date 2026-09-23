COLUMNA DE OPINIÓN | FRENTE AMPLIO DESPIDE A PATRICIO GUZMÁN: EL CINEASTA DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE CHILE

No podemos quedar silentes ante la partida de Patricio Guzmán Lozanes, cineasta fundamental nacido en Santiago de Chile y fallecido recientemente en París, Francia. Patricio enalteció el oficio del cine documental de memoria histórica en nuestro país, otorgándole a este noble género el valor de lo lírico y lo artístico, transformando el archivo en poesía y el relato en un acto de resistencia contra el olvido.



Su genialidad radicaba en una profunda comprensión del oficio cinematográfico: a lo largo de su carrera no solo fue director, sino también un prolífico guionista, productor, sonidista y realizador. Esta amalgama de saberes se tradujo en una obra coherente y universal, que le permitió cosechar los máximos reconocimientos en los festivales más prestigiosos del mundo, incluyendo el Oso de Plata en la Berlinale, el premio Goya y el Ojo de Oro en el Festival de Cannes, como asimismo el reconocimiento en su propia tierra al ser galardonado con el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales en 2023.



Quien se haya adentrado en su filmografía conservará para siempre esa icónica voz en off que, con una calma contradictoria, nos guiaba con una paz inquietante a través de los pasajes más terribles de nuestra historia. En la retina colectiva de Chile quedarán grabadas para siempre las imágenes de su monumental trilogía La batalla de Chile, así como la búsqueda de las madres en el desierto en Nostalgia de la luz y los rieles sumergidos en el océano de El botón de nácar, mudos testigos de la época más oscura del país.



Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos, creadores y a toda la comunidad artística que hoy llora su ausencia. Su legado queda con nosotros como el gran álbum familiar de la memoria de Chile.

«Un país sin cine documental es como una familia sin álbum de fotografías»

¡Hasta siempre, maestro Patricio Guzmán!



Frente de Culturas, Artes y Patrimonio.

Frente Amplio Magallanes

