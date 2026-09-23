Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
casino
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

23 de septiembre de 2026

COLUMNA DE OPINIÓN | FRENTE AMPLIO DESPIDE A PATRICIO GUZMÁN: EL CINEASTA DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE CHILE

Por Frente Amplio Magallanes

IMG_2693

No podemos quedar silentes ante la partida de Patricio Guzmán Lozanes, cineasta fundamental nacido en Santiago de Chile y fallecido recientemente en París, Francia. Patricio enalteció el oficio del cine documental de memoria histórica en nuestro país, otorgándole a este noble género el valor de lo lírico y lo artístico, transformando el archivo en poesía y el relato en un acto de resistencia contra el olvido.

Su genialidad radicaba en una profunda comprensión del oficio cinematográfico: a lo largo de su carrera no solo fue director, sino también un prolífico guionista, productor, sonidista y realizador. Esta amalgama de saberes se tradujo en una obra coherente y universal, que le permitió cosechar los máximos reconocimientos en los festivales más prestigiosos del mundo, incluyendo el Oso de Plata en la Berlinale, el premio Goya y el Ojo de Oro en el Festival de Cannes, como asimismo el reconocimiento en su propia tierra al ser galardonado con el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales en 2023.

Quien se haya adentrado en su filmografía conservará para siempre esa icónica voz en off que, con una calma contradictoria, nos guiaba con una paz inquietante a través de los pasajes más terribles de nuestra historia. En la retina colectiva de Chile quedarán grabadas para siempre las imágenes de su monumental trilogía La batalla de Chile, así como la búsqueda de las madres en el desierto en Nostalgia de la luz y los rieles sumergidos en el océano de El botón de nácar, mudos testigos de la época más oscura del país.


Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos, creadores y a toda la comunidad artística que hoy llora su ausencia. Su legado queda con nosotros como el gran álbum familiar de la memoria de Chile.
«Un país sin cine documental es como una familia sin álbum de fotografías»
¡Hasta siempre, maestro Patricio Guzmán!


Frente de Culturas, Artes y Patrimonio.
Frente Amplio Magallanes

Encuentro de Oposición Regional

​DECLARACIÓN PÚBLICA | OPOSICIÓN DE MAGALLANES PLANTEA ARTICULACIÓN REGIONAL ANTE ESCENARIO DE CRISIS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

ALCALDE DE PUNTA ARENAS CLAUDIO RADONICH FORTALECE VÍNCULOS CON AUTORIDADES DE CHILOÉ EN CIERRE DE CONMEMORACIONES

Leer Más

Durante la jornada se suscribió un compromiso para respaldar la solicitud de feriado del 21 de septiembre de 2027 para la provincia y se recibió al alcalde protocolar de Ancud.

Durante la jornada se suscribió un compromiso para respaldar la solicitud de feriado del 21 de septiembre de 2027 para la provincia y se recibió al alcalde protocolar de Ancud.

REUNIÓN CON ALCALDE PROTOCOLAR DE ANCUD (3)
nuestrospodcast
detenidareceptacion

PDI PUERTO NATALES DETUVO A MUJER POR RECEPTACIÓN Y RECUPERÓ MÁS DE $6 MILLONES EN EFECTIVO

banner toro gaucho
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
casino
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
IMG_2693

COLUMNA DE OPINIÓN | FRENTE AMPLIO DESPIDE A PATRICIO GUZMÁN: EL CINEASTA DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE CHILE

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
gruporenacer

GRUPO DE AUTOAYUDA RENACER CONMEMORA 36 AÑOS DE TRABAJO APOYANDO A PERSONAS AFECTADAS POR EL CONSUMO DE ALCOHOL

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez
casino
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
CL 1

MUNICIPIO INVITA A PERSONAS MAYORES AL SEGUNDO "CLUB DEL ENCUENTRO" EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.