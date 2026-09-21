FIESTAS PATRIAS PARA TODOS CONVOCA A MILES DE VECINOS Y MARCA UN NUEVO FORMATO PARA CELEBRAR LA CHILENIDAD EN NATALES

​Música en vivo, gastronomía, artesanía, juegos tradicionales y encuentro familiar fueron parte de las jornadas de “Fiestas Patrias para Todos”, iniciativa impulsada por la Municipalidad de Natales que durante cuatro días convirtió la Plaza de Armas en uno de los principales puntos de encuentro de la comunidad durante las celebraciones de septiembre.



La decisión de trasladar las actividades al centro de la ciudad permitió acercar la celebración a vecinos y visitantes, generando un espacio abierto y gratuito para disfrutar de las tradiciones nacionales y al mismo tiempo entregar nuevas oportunidades de participación a emprendedores locales.



Uno de los principales cambios implementados para esta edición fue precisamente la disposición de espacios sin costo para más de un centenar de emprendedores, quienes pudieron ofrecer sus productos y preparaciones a quienes concurrieron a las jornadas. Gastronomía típica, artesanía y distintas propuestas locales fueron parte de una actividad que buscó fortalecer el encuentro comunitario y dinamizar la actividad en el centro de Natales.



A esto se sumó la transmisión de los momentos más destacados de la programación, una herramienta que permitió ampliar el alcance de la celebración y acercar parte de las actividades a quienes, por distintas razones, no pudieron concurrir presencialmente.



El desarrollo de “Fiestas Patrias para Todos” fue resultado de un amplio trabajo coordinado por la Municipalidad de Natales, que contó con la Corporación de Turismo, Cultura y Patrimonio como un actor fundamental en la planificación, producción y ejecución de la celebración, articulando los distintos componentes de una programación que buscó poner en valor nuestras tradiciones y generar espacios de encuentro para la comunidad. A este trabajo se sumaron la Corporación Municipal de Deportes, la CORMUNAT y las distintas direcciones y unidades municipales, cuyos equipos desplegaron sus capacidades antes y durante las cuatro jornadas para asegurar el correcto desarrollo de las actividades.



Esta coordinación permitió sostener la programación incluso frente a las precipitaciones registradas durante las primeras jornadas, demostrando el compromiso y la capacidad de respuesta de los equipos municipales para mantener viva la celebración y acompañar a vecinos y visitantes. De esta manera, el clima no impidió que las actividades continuaran y que las familias pudieran encontrarse en torno a una programación que combinó tradiciones, música y participación local.

La Plaza de Armas se transformó durante estos días en un verdadero punto de encuentro para las familias natalinas, con una propuesta pensada para distintos públicos y con acceso gratuito.



La experiencia de este año abre además la posibilidad de proyectar este formato para futuras celebraciones, recogiendo la participación de la comunidad, de los emprendedores y de las organizaciones que hicieron posible la programación.

“Esta celebración la pensamos para nuestros vecinos, para nuestras familias y también para quienes llegan a Natales durante estas fechas. Queríamos recuperar el centro como un espacio de encuentro, entregar oportunidades gratuitas a nuestros emprendedores y que nadie quedara fuera de la celebración. El resultado nos permite evaluar esta experiencia de manera muy positiva y seguir trabajando para que nuestras actividades sean cada vez más cercanas y accesibles para toda la comunidad”. Destaco la alcaldesa Ana Mayorga.



“Fiestas Patrias para Todos” formó parte de una agenda más amplia de actividades desarrolladas durante septiembre en la comuna, que incluyó iniciativas organizadas directamente por el municipio y otras impulsadas por distintas organizaciones locales.



El objetivo ha sido acompañar este mes de celebración con una programación diversa, generando espacios para la cultura, el encuentro comunitario, el emprendimiento y la participación de vecinos y visitantes.



Con el cierre de las actividades realizadas entre el 17 y el 20 de septiembre, la Municipalidad de Natales valoró la participación registrada durante las jornadas y proyecta continuar fortaleciendo este tipo de iniciativas, recogiendo la experiencia de esta primera edición y el aporte de quienes hicieron posible que la Plaza de Armas se convirtiera nuevamente en un espacio de encuentro para la comunidad.





