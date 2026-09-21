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21 de septiembre de 2026

CENTRO HIJOS DE CHILOÉ DESTACA CONMEMORACIÓN DE LA TOMA DE POSESIÓN DEL ESTRECHO DE MAGALLANES

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faustinoaguilar

En el marco de la conmemoración de la toma de posesión del Estrecho de Magallanes, el presidente del Centro Hijos de Chiloé, Faustino Aguilar, destacó la serie de actividades programadas para recordar la llegada de la Goleta Ancud en 1843 y el vínculo histórico entre Chiloé y Magallanes. La jornada contempla un acto oficial a las 11:00 horas en la costanera, una actividad a las 15:00 horas en el sector de Bahía Mansa y una misa a las 19:00 horas en el Santuario Jesús Nazareno, además de una ceremonia en Chiloé donde será instalada una placa conmemorativa.

Uno de los aspectos destacados de esta conmemoración es la presencia del vicepresidente de la República en una de las actividades desarrolladas en el archipiélago de Chiloé, participación que, según Aguilar, constituye un hecho inédito dentro de los años de celebración de esta fecha y refleja una mayor atención hacia la región. En Punta Arenas, Radio Polar anunció además la cobertura de los actos conmemorativos, invitando a la comunidad a participar del programa oficial y relevar el significado histórico de la llegada de la Goleta Ancud y su tripulación a Magallanes.

Desde el Centro Hijos de Chiloé también se puso en valor el aporte histórico de la comunidad chilota en la construcción y desarrollo de Magallanes, recordando que la expedición de 1843 estuvo integrada por personas provenientes de Chiloé. La conmemoración busca así reforzar los vínculos entre ambos territorios y relevar una fecha considerada fundamental para la historia y soberanía nacional en el extremo sur de Chile.



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