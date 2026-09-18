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18 de septiembre de 2026

LLAMADAS SOSPECHOSAS DURANTE FIESTAS PATRIAS Y LAS SEÑALES PARA EVITAR ESTAFAS

​El aumento de compras, viajes y reservas durante septiembre también puede ser aprovechado para intentar obtener información personal, bancaria o códigos de seguridad mediante llamadas y mensajes fraudulentos.

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Durante Fiestas Patrias aumenta el movimiento asociado a compras, despachos, viajes y reservas. Este escenario puede ser aprovechado por delincuentes para realizar llamadas o enviar mensajes que buscan generar confianza y obtener información de sus víctimas.

Cristóbal Castillo, country manager de Truecaller, advierte que durante estas fechas pueden aumentar las llamadas spam y los intentos de fraude, especialmente cuando los contactos hacen referencia a operaciones que las personas efectivamente realizaron. Según cifras entregadas por SERNAC, los reclamos relacionados con este tipo de delitos pasaron de 9.494 en 2023 a 19.834 durante 2024.

Entre las principales señales de alerta están las llamadas que informan sobre supuestos problemas con cuentas bancarias, compras desconocidas, bloqueos de tarjetas o promociones y premios por Fiestas Patrias. También se debe prestar atención a contactos relacionados con despachos o reservas que exijan actuar de inmediato.

Desde Truecaller recomiendan no entregar información personal, bancaria ni códigos de seguridad ante una llamada sospechosa. Lo aconsejable es cortar la comunicación y contactar directamente a la institución involucrada mediante sus canales oficiales para comprobar si existe realmente algún problema.

Si una persona recibe una llamada de este tipo, también puede bloquear el número y reportarlo como spam o posible fraude. En caso de ser víctima de una estafa, se recomienda denunciar ante la policía y entregar todos los antecedentes disponibles sobre los números, mensajes y eventuales transacciones.


Fuente: El Mostrador

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FIESTAS PATRIAS: RECOMIENDAN EVITAR SOBRECARGAS ELÉCTRICAS DURANTE LAS CELEBRACIONES

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