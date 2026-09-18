FIESTAS PATRIAS Y SALUD SEXUAL: RECOMIENDAN MANTENER EL USO CORRECTO DE ANTICONCEPTIVOS

Durante las celebraciones de Fiestas Patrias, los cambios de rutina, el consumo de alcohol y los olvidos pueden afectar el uso correcto de algunos métodos anticonceptivos. Desde DKT Chile explican que el alcohol no anula directamente la eficacia de métodos hormonales como la píldora, el parche o el anillo, pero situaciones asociadas al consumo pueden aumentar el riesgo de un uso incorrecto.

Olvidar una dosis, vomitar después de tomar una píldora o alterar los horarios habituales son algunas de las situaciones que pueden interferir con el uso adecuado de los anticonceptivos. Por ello, Victoria Cancino, matrona de DKT Chile, recomienda mantener el uso correcto del método elegido incluso durante períodos en que cambian las rutinas.

Entre las alternativas para quienes buscan métodos que requieran menor frecuencia de administración se encuentran el implante subdérmico, el DIU de cobre o hormonal, el anillo vaginal y la inyección anticonceptiva. La duración y frecuencia de uso varían según el método, por lo que desde la organización recomiendan consultar con un profesional de salud antes de elegir una alternativa.

Otra de las recomendaciones es utilizar preservativo junto con un método anticonceptivo, estrategia conocida como doble protección. Mientras los anticonceptivos buscan prevenir embarazos, el preservativo también ayuda a reducir el riesgo de infecciones de transmisión sexual (ITS). Desde DKT Chile enfatizan que las celebraciones de septiembre no deberían significar dejar de lado las medidas de prevención y cuidado de la salud sexual.