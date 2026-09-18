SENCE AMPLÍA EN MAGALLANES SU OFERTA DE CURSOS EN LÍNEA CON 11 NUEVAS RUTAS FORMATIVAS

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) y eClass lanzaron Potencia+, una nueva oferta del programa Cursos en Línea que incorpora 11 rutas formativas gratuitas, asincrónicas y autoinstruccionales. Las capacitaciones están disponibles de manera remota y no tienen límite de cupos.

La oferta considera cuatro rutas de English for Work, en niveles Beginner, Pre-Intermediate, Intermediate y Advanced; cuatro rutas de English Grammar, desde Beginner hasta Advanced; y tres cursos vinculados a competencias para el mundo laboral: Liderazgo y gestión de equipos, Habilidades para el trabajo, y Transformación digital y gestión de datos. Cada ruta tiene una duración aproximada de cinco horas y puede completarse dentro de un plazo máximo de seis meses desde la inscripción.

El director regional (s) de SENCE, Roberto Vargas Molina, destacó la incorporación de estas alternativas y puso énfasis en la importancia de las capacitaciones en inglés para Magallanes. Según explicó, la región recibe turistas extranjeros durante todo el año y trabajadores vinculados a la campaña antártica, por lo que existe una necesidad de contar con personas capacitadas para comunicarse en inglés en áreas como hotelería, gastronomía y turismo.

Las rutas formativas pueden realizarse desde computadores y dispositivos móviles. Para inscribirse, las personas deben tener 16 años o más, contar con RUN chileno vigente y disponer de ClaveÚnica. El proceso se realiza a través del sitio web de SENCE, ingresando al apartado “Cursos en Línea” y seleccionando la capacitación de interés.

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