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18 de septiembre de 2026

SENCE AMPLÍA EN MAGALLANES SU OFERTA DE CURSOS EN LÍNEA CON 11 NUEVAS RUTAS FORMATIVAS

La iniciativa Potencia+ contempla capacitaciones gratuitas y 100% remotas en inglés para el trabajo, habilidades laborales, liderazgo, transformación digital y gestión de datos.

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El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) y eClass lanzaron Potencia+, una nueva oferta del programa Cursos en Línea que incorpora 11 rutas formativas gratuitas, asincrónicas y autoinstruccionales. Las capacitaciones están disponibles de manera remota y no tienen límite de cupos.

La oferta considera cuatro rutas de English for Work, en niveles Beginner, Pre-Intermediate, Intermediate y Advanced; cuatro rutas de English Grammar, desde Beginner hasta Advanced; y tres cursos vinculados a competencias para el mundo laboral: Liderazgo y gestión de equipos, Habilidades para el trabajo, y Transformación digital y gestión de datos. Cada ruta tiene una duración aproximada de cinco horas y puede completarse dentro de un plazo máximo de seis meses desde la inscripción.

El director regional (s) de SENCE, Roberto Vargas Molina, destacó la incorporación de estas alternativas y puso énfasis en la importancia de las capacitaciones en inglés para Magallanes. Según explicó, la región recibe turistas extranjeros durante todo el año y trabajadores vinculados a la campaña antártica, por lo que existe una necesidad de contar con personas capacitadas para comunicarse en inglés en áreas como hotelería, gastronomía y turismo.

Las rutas formativas pueden realizarse desde computadores y dispositivos móviles. Para inscribirse, las personas deben tener 16 años o más, contar con RUN chileno vigente y disponer de ClaveÚnica. El proceso se realiza a través del sitio web de SENCE, ingresando al apartado “Cursos en Línea” y seleccionando la capacitación de interés.


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