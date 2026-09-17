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17 de septiembre de 2026

​DECLARACIÓN PÚBLICA | CONCEJAL GERMÁN FLORES: “NO COMPARTO EL TRASLADO DE UN INTERNO DE ESTA PELIGROSIDAD A NUESTRA REGIÓN”

​Flores dijo estar preocupado no solamente con el traslado de una persona privada de libertad, puesto que de inmediato deberíamos preguntarnos como región, es qué efectos puede tener incorporar a un interno de estas características a la población penal de Magallanes.

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“Como concejal de Punta Arenas y ciudadano de esta comuna y de la Región de Magallanes, quiero expresar públicamente mi profunda preocupación y rechazo a la decisión de trasladar hasta el Complejo Penitenciario de Punta Arenas a un interno condenado por graves delitos. Estamos hablando de una persona que cumple una condena por delitos de extrema gravedad y que será trasladada desde la zona central a nuestra región, lo que obviamente ha preocupado a la comunidad, la cual, en las últimas horas, me lo han hecho saber”.

Con estas palabras reaccionó el concejal tras conocer la información en torno a este traslado. Flores dijo estar preocupado no solamente con el traslado de una persona privada de libertad, puesto que de inmediato deberíamos preguntarnos como región, es qué efectos puede tener incorporar a un interno de estas características a la población penal de Magallanes.

A su juicio, existe un riesgo que no podemos ignorar, puesto que la presencia de un interno con antecedentes vinculados a delitos graves pueda generar nuevas dinámicas dentro del recinto penitenciario, influir negativamente en otros internos o favorecer eventuales vínculos con organizaciones delictivas.

Asimismo, considero necesario que las autoridades penitenciarias y de seguridad evalúen rigurosamente la posibilidad de que una persona con eventuales conexiones criminales pueda intentar mantener o establecer contactos con bandas organizadas desde el interior del recinto, utilizando para ello los medios que pudiera tener a su alcance. Esto debe ser materia de inteligencia y prevención, no una afirmación anticipada.

Me gustaría tener respuestas de parte de Gendarmería, del Ministerio de Justicia y a las autoridades regionales a preguntas tales como: ¿Por qué se determinó que el Complejo Penitenciario de Punta Arenas es el recinto adecuado para este interno? ¿Qué evaluación de riesgo se realizó antes de disponer su traslado? ¿Qué medidas especiales de seguridad se implementarán? ¿Cómo se evitará que pueda establecer vínculos con otros internos vinculados a delitos de mayor complejidad?.

De igual modo, ¿Qué medidas de inteligencia penitenciaria se adoptarán para impedir eventuales comunicaciones o coordinaciones con organizaciones criminales externas? ¿Cuenta el recinto de Punta Arenas con las condiciones y recursos necesarios para mantener bajo control a una persona de estas características?, son interrogantes que la ciudadanía debe saber”, sentenció.

Finalmente, el concejal Flores, señaló que Magallanes no puede transformarse en el destino para internos de alta peligrosidad sin una evaluación transparente de las consecuencias que estas decisiones pueden generar para nuestra seguridad regional. “Como concejal, pero también como vecino de Punta Arenas, creo que tenemos el deber de levantar la voz cuando existen decisiones que pueden generar preocupación legítima en nuestra comunidad”.

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