PREOCUPACIÓN POR DISMINUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INVERSIÓN REGIONAL DE MAGALLANES PARA EL AÑO 2027

​Ante las primeras señales sobre una posible disminución significativa de la inversión regional contemplada para el Presupuesto 2027, en las últimas comisiones de análisis del Presupuesto 2027, manifestó su preocupación por el impacto que esta decisión podría tener en el desarrollo de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, al hablar de una reducción de al menos el 7% señaló el Consejero Regional por Tierra del Fuego, Rodolfo Cárdenas Alvarado.

Una reducción de recursos para la inversión regional no solo constituye una señal de retroceso, sino que también amenaza con afectar directamente prioridades que son esenciales para mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades, especialmente cuando se han definido hojas de ruta como el Plan de Zonas Extremas, y los convenios de Programación con Obras Públicas, Vivienda, Salud y de mejoramiento de los establecimientos educacionales con Educación, contenidas en la Estrategia de Desarrollo Regional de magallanes

"Debemos pasar del discurso que Magallanes requiere una mirada especial y permanente del Estado, hacer ejecutar los proyectos planificados. No podemos permitir que una disminución significativa en la inversión regional termine postergando proyectos fundamentales para la conectividad, la infraestructura social y el desarrollo productivo. Estos ámbitos no son secundarios: son la base para avanzar hacia una región más integrada, justa y con mayores oportunidades para sus habitantes", señaló el CORE Cárdenas.

En materia de conectividad, la región enfrenta desafíos históricos asociados a su aislamiento y extensión territorial, caminos, transporte marítimo, conectividad aérea y soluciones logísticas son indispensables para garantizar el acceso oportuno a servicios, el traslado de personas y el fortalecimiento de las actividades económicas locales. Por lo que Tierra del Fuego, requiere conocer que pasará con los proyectos de mejoramiento del Aeródromo de Porvenir, la pavimentación de la ruta Porvenir - Cerro Sombrero, el mejoramiento de la costanera de Porvenir, así como el avance en la diversificación de su matriz productiva, considerando el estancamiento y el aumento del costo de la vida de los últimos meses que ha generado un aumento de la cesantía en el país.

Asimismo, la infraestructura social —como espacios comunitarios, establecimientos educacionales, recintos de salud, vivienda y equipamiento público— cumple un rol clave en el acceso de las familias magallánicas a prestaciones básicas, por lo que se requiere certeza sobre el avance de los recintos de salud en Sombrero y Timaukel, así como la continuidad de los programas habitacionales en Porvenir.

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