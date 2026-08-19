CONSEJERO JUAN MORANO DEFIENDE RECHAZO DEL CORE A PLAN DE $4 MIL MILLONES PARA EMPLEO: “NO ERA NINGUNA SOLUCIÓN”

Consejero regional abordó en Buenos Días Región la preparación ante emergencias, la conectividad de Punta Arenas, el Fondo de Medios, el empleo, los anuncios habitacionales y la situación del Liceo María Behety.

El consejero regional Juan Morano Cornejo abordó esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, una serie de materias vinculadas al desarrollo de Magallanes, poniendo especial énfasis en la necesidad de fortalecer la planificación, evitar anuncios que no se traduzcan en obras concretas y avanzar hacia soluciones que consideren las particularidades del territorio.

Uno de los primeros temas tratados fue la preparación regional frente a emergencias y desastres naturales, a propósito de los recientes eventos meteorológicos registrados en otras zonas del país. Morano destacó que Magallanes presenta una situación favorable respecto de otras regiones, al contar todas sus comunas con planes de emergencia, pero sostuvo que aún existen aspectos que deben ser reforzados.

El consejero recordó la experiencia regional acumulada en materia de prevención y señaló que la planificación debe mantenerse permanentemente actualizada, incorporando distintos escenarios de riesgo y no solamente aquellos que tradicionalmente han sido considerados.

“Yo creo que con el tiempo nos íbamos quedando en algunas soluciones que podrían ser bastante mejores al hacerse con tiempo y planificarse de buena forma. O sea que hagamos ejercicios tsunami me parece perfecto. Pero también de repente, qué pasaría en otros casos de otras emergencias que no sabemos cómo abordarlas porque no hay mente que esté diciendo mire ojo para acá, ojo para allá”, sostuvo.

En esa línea, planteó que la prevención debe trascender a los organismos de emergencia y convertirse también en una práctica cotidiana de la ciudadanía, considerando además las características geográficas de la región y el importante flujo de personas que se desplazan hacia sectores rurales y costeros durante determinadas épocas del año.

“Las autoridades que les competa tienen que tener los sistemas funcionando, no hay otra, o sea. Las emergencias que han permitido, bueno, la del 2012 ya puso el acento en los trabajos, tanto en los puentes que tenemos actualmente y generaciones hay generaciones que nos recuerdan que antiguamente no gastó, era recto, los puentes, los trabajos que se hicieron arriba también para la acumulación del agua y todo lo demás”, afirmó.

Circunvalación y crecimiento de Punta Arenas

Otro de los puntos abordados fue la planificación del crecimiento de Punta Arenas y, particularmente, la necesidad de mejorar la conectividad hacia sectores como Agua Fresca y San Juan.

Morano sostuvo que la comuna presenta una importante brecha en materia de caminos en comparación con otras zonas de la región y volvió a plantear la necesidad de concretar una circunvalación que permita mejorar la conectividad alrededor de la península de Brunswick.

“Punta Arenas o la comuna Punta Arenas es la comuna de la región que tiene la menor cantidad de kilómetros viales construidos. Si tú lo comparas con Tierra del Fuego, por ejemplo, Tierra del Fuego tiene una cantidad de caminos que te mueres. Acá solo uno para cada lado, uno hacia el norte, 45 km hasta que llegamos al límite y el 8 hacia el sur, 60 km. Urge, urge tener un anillo de circunvalación de la península de Brunswick”, planteó.

A juicio del consejero, se trata de una iniciativa que permitiría abrir nuevas alternativas de desplazamiento y contribuir a una planificación territorial de largo plazo. Sin embargo, cuestionó que pese a que la idea se viene discutiendo desde hace años, todavía no existiría la decisión política necesaria para materializarla.

“Este es un proyecto que se está conversando en la década del 2000. Y ahí estamos, llegará el momento. Yo espero que sea antes que el túnel”, manifestó.

Críticas al Fondo de Medios

Durante la entrevista también se abordó la discusión desarrollada en el Consejo Regional respecto de los recursos del Fondo de Medios. Morano manifestó reparos respecto de las actuales bases y planteó que el instrumento debería ser revisado para responder de mejor manera a la realidad de las regiones.

“Las bases están mal si tú me preguntas a mí, no puede ser que unas bases permitan a una persona que saca 10 distintos porque tiene 10 personalidades jurídicas, pues prestar 10 proyectos y llevarse la mitad al fondo, por ejemplo, y lo permiten las bases, o sea, si alguien lo hacen, está cometiendo ninguna irregularidad. Está usando las bases”, señaló.

El consejero propuso, además, avanzar hacia una administración más descentralizada de estos recursos, planteando la posibilidad de establecer convenios que permitan que una parte de las decisiones y de la gestión se realice directamente desde la región.

“Entonces yo creo que el fondo de medios debiera regionalizarse. Debemos decirle al Ministerio de Gobierno, hagamos un convenio, usted pone 10 y nosotros vamos 10 y lo administramos en la región completo”, sostuvo.

En su evaluación, el actual fondo no estaría cumpliendo completamente el objetivo de fortalecer el acceso de la ciudadanía a información, cultura y contenidos diversos.

“Yo creo que el fondo de medios es un fondo pobre, que no fomenta de verdad la penetración de la comunicación en la sociedad. Es el objetivo que tiene el Estado con el fondo de medios”, afirmó.

Respaldo a iniciativas culturales y deportivas

En contraste con las críticas formuladas en otras materias, Morano valoró la aprobación de iniciativas vinculadas al deporte y la cultura, destacando particularmente la recuperación del campeonato de futsal del Instituto Superior de Comercio y el Campeonato Nacional de Cueca Juvenil.

Respecto del torneo de futsal, señaló que su recuperación permite rescatar una tradición vinculada a la comunidad estudiantil y que la expectativa es que pueda mantenerse durante los próximos años.

“Partamos por lo más simple que fue el campeonato futsal, donde estábamos todos felices que se hubiera retomado el campeonato futsal del Insuco. Durante muchos años tuvo mucha fama, digamos, el torneo que congregaba a muchos alumnos. Y son todas las cosas que hay que fomentar para que la juventud tenga qué hacer”, indicó.

También destacó la continuidad del Campeonato Nacional de Cueca Juvenil, que alcanzará su trigésima versión, y llamó a que estas actividades tengan presencia en las distintas comunas de Magallanes, incluyendo Puerto Williams.

Rechazo a propuesta para enfrentar el desempleo

Uno de los puntos de mayor énfasis durante la entrevista fue la decisión del Consejo Regional de rechazar una propuesta destinada a generar empleo mediante recursos para proyectos municipales.

Morano defendió la determinación y sostuvo que la iniciativa no respondía de manera adecuada a la realidad laboral de la región ni permitía generar puestos de trabajo con la rapidez que se necesitaba.

“A desempleo ayer hubo una señal bastante dura. En rechazar una propuesta que creía que la propuesta del Ejecutivo a nivel nacional del presente Kast que, traspasándole plata al proyecto FRIL de los municipios al general mano de obra”, explicó.

Según el consejero, uno de los principales problemas era el calendario de implementación, considerando los plazos administrativos necesarios para que los municipios formularan proyectos y posteriormente fueran evaluados y licitados.

“Yo hubiera preferido una sinceridad mayor. En que ustedes dijeron, mira ayúdennos vamos a instalar el empleo de nuevo para contratar mano ahora por esa vía mientras vivimos esta situación de emergencia, vamos a pagar un mes mínimo legal. En fin, todo lo que usted quiera, pero está otro camino. Además no tenía ni la propuesta, no tiene ni pie ni cabeza”, cuestionó.

Morano también planteó que los recursos debían distribuirse considerando las diferencias entre las comunas de la región y sus respectivas realidades laborales.

“Puerto Williams, Torres del Paine, recibe la misma cantidad que Punta Arenas, como si el problema de empleo en Puerto Williams, en Torres del Paine y en Punta Arenas fueran de la misma dimensión. ¿Entonces, de qué estamos hablando?”, manifestó.

En ese contexto, defendió el rol fiscalizador y deliberativo del Consejo Regional, descartando que su función sea simplemente respaldar propuestas para mostrar resultados.

“Nosotros no queremos ser un Consejo Regional que está para la foto y que dice, sí, aquí estamos aportando”, enfatizó.

Críticas a anuncios habitacionales sin proyectos concretos

La entrevista también abordó la situación de los anuncios habitacionales en Porvenir y otras iniciativas de vivienda que, según Morano, se han comunicado públicamente antes de contar con las condiciones necesarias para su ejecución.

El consejero cuestionó específicamente el anuncio de construcción de cientos de viviendas en Tierra del Fuego, señalando que posteriormente se conoció que ni siquiera existiría un terreno disponible para materializar el proyecto.

“Ayer nos enteramos que el terreno no existe. Después de 3 o 4 años, entonces yo creo que hay una. Tenemos una cultura, hemos ido adquiriendo una cultura como sociedad y localmente más duro de querer que los anuncios son las soluciones”, señaló.

Morano explicó que, por esta razón, ha optado por no participar de ceremonias asociadas a primeras piedras o anuncios de futuros proyectos mientras estos no cuenten con un grado suficiente de avance administrativo.

Para el consejero, la comunicación de proyectos debe ir acompañada de información clara respecto de sus etapas, plazos y condiciones de ejecución, evitando generar expectativas en la ciudadanía que posteriormente no puedan cumplirse.

“Yo creo que tenemos que volver a la cultura anterior de decir sabe qué más: estas son las cosas, este es el proyecto, esto es lo que vamos a hacer el 2026, 27, 28 o del 2030, pero no que se mezcle todo y la gente al final se quede”, sostuvo.

Situación del Liceo María Behety

Finalmente, Morano se refirió a la situación que afecta al Liceo María Behety y a los estudiantes que han debido compartir espacios reducidos debido a la falta de recuperación de infraestructura comprometida.

El consejero recordó que el establecimiento fue diseñado considerando la necesidad de entregar mejores condiciones de espacio a estudiantes que anteriormente se encontraban en una situación de hacinamiento, por lo que cuestionó que actualmente esa infraestructura no pueda ser utilizada de la manera originalmente prevista.

“No puede ser que sigamos evadiendo resolver un tema. Los alumnos que están en cuarto medio hoy día en ese colegio, cuando llegaron al María Behety a primero medio le dijeron, sabe qué más, de entre tres años nos vamos a ir de acá y va usted a recuperar su patio. Y siguen esperando y no hay nadie que asuma”, manifestó.

Morano llamó a que las autoridades con capacidad efectiva de decisión se involucren directamente en la búsqueda de una solución, planteando que no basta con declaraciones de apoyo si quienes las realizan no tienen facultades para ejecutar las medidas.

“Yo creo que ahí hay que resolver ese tema y que la actitud de los alumnos sea una actitud más que prudente, más que razonable. Lo mismo que los papás, lo mismo que los docentes en hacer estas llamadas de atención. Pero que la autoridad no ha dado el ancho a pesar de anuncios de alguna autoridad”, señaló.

Finalmente, vinculó esta situación con la necesidad de coherencia entre los mensajes que las instituciones entregan a los jóvenes y las acciones que posteriormente desarrollan las propias autoridades.

“Es el peor ejemplo, o sea, no hay un espejo donde mirarse. Si la primera autoridad le dijo algo y hoy día dice no, no nos vamos. O sea, aquí no, no, yo creo que es imposible la situación imposible debe abordarse”, concluyó el consejero regional.





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