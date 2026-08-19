EMPRESAS CRUZ DE FROWARD DESTACA MÁS DE 2.400 FRACCIONES DISPONIBLES Y FACILIDADES DE PAGO EN SUS PARQUES CEMENTERIOS

Las características de los cementerios parque, la disponibilidad de espacios de sepultación, las alternativas de financiamiento y las posibilidades de vincular estos recintos con el turismo regional fueron parte de los temas abordados esta mañana en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, donde participó Sandra Walker, asesora comercial de Empresas Cruz de Froward.

Durante la entrevista, Walker explicó que Parque Punta Arenas y Parque Cruz de Froward forman parte del mismo holding empresarial y que ambos recintos buscan entregar una experiencia que vaya más allá de la tradicional concepción del cementerio como un lugar exclusivamente destinado a la sepultación.

En ese sentido, destacó que el concepto de cementerio parque incorpora también una preocupación por quienes permanecen y deben enfrentar el proceso de pérdida de un ser querido.

“El concepto de parque cementerio es un concepto que va también a ocuparse y a preocuparse de las personas que quedan”, señaló la asesora comercial, explicando que el entorno natural, el paisajismo y la preparación de las ceremonias buscan contribuir a que uno de los momentos más complejos para una familia pueda desarrollarse de una manera más acogedora.

Walker sostuvo que la despedida de un familiar representa un momento de profundo impacto emocional y que, por ello, los parques incorporan elementos destinados a acompañar ese proceso, como espacios verdes, árboles, alfombras, toldos, sillas y maestros de ceremonia que permiten ordenar y acompañar la despedida.

“Nunca hemos perdido a esa persona antes, es algo que nos está pasando por primera vez. Entonces nos está generando un quiebre emocional y cuando estamos en el cementerio se da que estamos en el último momento en el que todos estamos”, explicó.

Más de 2.400 fracciones disponibles

Uno de los aspectos abordados durante la conversación fue la disponibilidad de espacios de sepultación en ambos parques. De acuerdo con lo señalado por Walker, Parque Punta Arenas cuenta con una superficie de 12 hectáreas, de las cuales seis se encuentran actualmente habilitadas, y dispone de 418 fracciones de sepultación para entrega inmediata.

En el caso de Parque Cruz de Froward, la superficie alcanza las 24 hectáreas, con 12 hectáreas habilitadas actualmente, y una disponibilidad que supera las 2.000 fracciones para entrega inmediata.

La representante de Empresas Cruz de Froward explicó que esta extensión territorial permite proyectar la disponibilidad de espacios no solamente para las necesidades actuales, sino también pensando en las futuras generaciones.

“Lo que queremos en el parque es convocar a la familia, que toda la familia quede ubicada en sectores cercanos, en los mismos jardines”, afirmó Walker, destacando que la posibilidad de reunir a distintos integrantes de una familia en un mismo sector puede contribuir a mantener los vínculos familiares a través del tiempo.

En esa línea, planteó que los parques también pueden transformarse en lugares donde las nuevas generaciones conozcan parte de su historia familiar.

“El fallecimiento no rompe el lazo familiar. El lazo familiar sigue existiendo y qué bonito que las generaciones siguientes. Imagínate un nieto que llegue al cementerio y pregunte, y quién es la persona que está aquí en esta lápida inscrita y que le podamos contar: mira, ese fue tu tío abuelo o ese fue tu abuelo”, sostuvo.

Opciones de pago de hasta 10 años

Otro de los puntos destacados durante la entrevista fueron las alternativas de financiamiento disponibles para quienes quieran adquirir una fracción de sepultación.

Walker explicó que, a diferencia de la percepción que existe respecto de los cementerios tradicionales, donde se suele asociar la adquisición de una sepultura con un pago al contado, en los parques de Empresas Cruz de Froward existen modalidades de pago que pueden extenderse desde un mes hasta 120 meses, equivalentes a 10 años.

“En los parques tú puedes encontrar el mecanismo de pago contado, pero también tienes la posibilidad de generar un pago hecho, mensualidades y de hecho acá nosotros en Punta Arenas, tanto para Parque Punta Arenas y para Parque Cruz Froward, tenemos una facilidad de pago que va desde 1 a 10 años, de un mes a 120 meses”, detalló.

La asesora comercial indicó que la modalidad busca que las familias puedan acceder a un espacio sin que la adquisición represente una carga económica inmediata, mediante propuestas elaboradas de acuerdo con las posibilidades de cada cliente.

A esto se suma, según explicó, un beneficio de desgravamen asociado a los contratos. Walker aclaró que no corresponde a un seguro de desgravamen contratado con una compañía aseguradora, sino a un beneficio otorgado por la propia empresa.

“Este es un beneficio completamente gratuito que coloca Empresas Cruz de Froward tanto en Parque Punta Arenas como en Parque Cruz de Froward, para que, en el eventual caso que el titular, el contratante, llegase a fallecer, la deuda que quede no sea para la viuda”, explicó.

La medida, agregó, busca evitar que una familia deba asumir el saldo pendiente de una adquisición en un momento marcado por la pérdida de uno de sus integrantes.

Más de 160 empresas en convenio

Walker también destacó que Empresas Cruz de Froward mantiene convenios con más de 160 empresas, mediante los cuales los trabajadores pueden acceder a condiciones especiales para adquirir espacios en los parques.

Entre los beneficios mencionados se encuentra la posibilidad de acceder sin pie y mantener en cero el pago de mantención hasta finalizar el crédito, comenzando posteriormente el pago correspondiente a este concepto.

De esta manera, la empresa busca ampliar el acceso a sus servicios mediante convenios con organizaciones y empresas de la región.

La perpetuidad como alternativa

Durante la entrevista también se abordó el concepto de perpetuidad de las sepulturas, presentado como una alternativa para las familias que buscan evitar futuras renovaciones de espacios.

Walker explicó que la adquisición de una fracción bajo esta modalidad corresponde a un derecho de sepultación perpetuo, lo que, según planteó, permite entregar mayor tranquilidad a las familias al evitar que en el futuro deban enfrentar procesos de renovación o pagos asociados al arriendo de un espacio.

“Acá tú compras una fracción y esa fracción es un derecho de sepultación completamente perpetuo, significa que siempre la persona va a estar ahí. Entonces elimina un problema futuro”, señaló.

A su juicio, esta característica también permite disminuir eventuales conflictos familiares relacionados con quién debe asumir los costos de renovación de una sepultura arrendada.

“Mucho más tranquilidad es saber que yo voy a tener algo definitivo. Es común, es igual que cuando te compras casa, las personas que han tenido que arrendar con mucho tiempo cuando tienen la posibilidad de comprarse su casa propia, genera eso, una sensación de tranquilidad enorme”, explicó.

Una mirada hacia el turismo regional

Otro de los temas planteados durante la conversación fue la posibilidad de que los parques cementerios puedan incorporarse a circuitos turísticos de Punta Arenas, considerando sus características naturales, paisajísticas e históricas.

Walker señaló que la ciudad recibe visitantes que permanecen durante períodos relativamente breves y que, en ese contexto, existen oportunidades para ampliar la oferta de lugares que puedan ser visitados por turistas.

Como ejemplo, mencionó que Parque Cruz de Froward cuenta con un sendero ecológico que permite conocer distintas especies arbóreas, mientras que Parque Punta Arenas posee un bosque centenario de lengas y sectores con vistas hacia el Estrecho de Magallanes.

Uno de los principales atractivos mencionados fue la existencia de una réplica de la Cruz de Froward, vinculada al conocido hito ubicado en el extremo sur de la península de Brunswick.

“En el mismo Parque Punta Arenas hay un hito que es tremendamente importante, es la Cruz de Froward, una Cruz que es una réplica exacta de la Cruz que está en el Cabo Froward. Es una réplica de 22 metros, igual a la que nosotros encontramos cuando navegamos por el Cabo o cuando hacemos un trekking que es bastante exigente”, explicó.

La iniciativa, planteó, podría permitir acercar este elemento patrimonial y geográfico a personas que no necesariamente cuentan con las condiciones físicas para realizar el exigente recorrido hasta Cabo Froward.

También destacó el potencial de los espacios naturales de ambos parques para la observación de aves y el conocimiento de especies características de Magallanes.

“Yo creo que una de las vistas más bonitas y más cerca de la ciudad”, afirmó Walker al referirse al mirador existente en Parque Punta Arenas, desde donde se puede observar el Estrecho de Magallanes.

En este contexto, realizó un llamado a los actores vinculados al turismo para explorar posibles alianzas y desarrollar circuitos que incorporen estos espacios.

“La invitación también es para los agentes del turismo local a que puedan crear tal vez un circuito corto donde podamos hacer esta visita de estos tres cementerios que tienen mucho que ofrecer, que tienen mucho que mostrar, y con eso también, por supuesto, generar una alianza con el comercio, con el turista, con las agencias de turismo que están acá y con las personas que también viven del turismo como fuente laboral”, manifestó.

De esta manera, Empresas Cruz de Froward busca posicionar sus parques no solamente como lugares destinados a la sepultación, sino también como espacios familiares, naturales y con elementos que, de acuerdo con la empresa, podrían integrarse a nuevas experiencias vinculadas al patrimonio y al turismo en Punta Arenas.

La conversación finalizó con una invitación a conocer parte de la experiencia de la empresa y una exposición fotográfica disponible en el Mall Espacio Urbano, en el tercer piso, en el sector del patio de comidas.





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