DIÓCESIS DE PUNTA ARENAS RENUEVA SU COMPROMISO CON LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN EN MAGALLANES

​En dependencias de la Curia de la Diócesis de Punta Arenas se llevó a cabo la renovación del convenio de participación de la Iglesia diocesana en la campaña solidaria de las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes, iniciativa impulsada por el Club de Leones Cruz del Sur.



​La ceremonia contó con la presencia del Obispo de la Diócesis de Punta Arenas, Mons. Óscar Blanco, junto a representantes del Club de Leones Cruz del Sur y encargadas de la Pastoral Social y Cáritas Magallanes.



​Con esta renovación, la Diócesis de Punta Arenas reafirma su compromiso de colaborar con esta importante iniciativa solidaria, que busca apoyar la labor de rehabilitación y contribuir al bienestar de las personas que requieren atención y acompañamiento especializado en la región.



​Durante el encuentro se destacó la importancia de continuar fortaleciendo el trabajo colaborativo entre la Iglesia y las organizaciones de la sociedad civil, aunando esfuerzos en favor de las personas y familias que necesitan apoyo, especialmente aquellas que viven situaciones de mayor vulnerabilidad.



​La Diócesis de Punta Arenas agradece al Club de Leones Cruz del Sur por la invitación a renovar este compromiso y valora profundamente la labor que desarrolla en favor de la rehabilitación y de una sociedad más solidaria e inclusiva.



​De este modo, la Iglesia diocesana vuelve a decir presente en las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes, reafirmando que la solidaridad y el servicio a los demás forman parte esencial de su misión.



​Fuente: Departamento de Comunicaciones Diócesis de Punta Arenas

​Punta Arenas, 18-08-2026​

